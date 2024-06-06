Путин пригрозил Западу асимметричным ответом

О поставках западного оружия в Украину и удары по территории РФ

Удары по РФ при участии западных стран означают их прямую войну против России, на которые Москва будет реагировать, заявил Путин.

«Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас - а это и есть их прямое участие в войне против РФ - то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», - сказал он журналистам.

Глава Кремля пригрозил Западу асимметричным ответом в случае, если российская территория будет атакована Украиной с применением оружия, поставляемого с Запада, сообщило агентство dpa. В частности, Москва рассматривает возможность размещения своего оружия в других регионах мира, откуда оно может быть использовано для атак на страны, из которых исходит оружие, направленное против РФ, заявил Путин.

«Это означает, что ответ может быть асимметричным», - добавил он.

Об угрозе со стороны РФ странам Запада

Путин заявил, что не угрожал никому, в том числе канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в связи с поставками Германией оружия на Украину.

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста из Германии.