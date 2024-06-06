Прощальное послание Римаса Туминаса: «Анна Каренина» театра «Гешер»

Как-то Туминас сказал: «Бог делал-делал человека, но как-то отвлекся, и человек сбежал. И издали кричит: "Все нормально, я все знаю, если что - сам исправлю!" Но ничего не исправляет! Зациклен на самом себе».

Вронский – Ави Азулай, Каренин – Гиль Франк. Фото: Фото из архива театре «Гешер»

Вот так, с точки бога, смотрел на персонажей своих драм Чехов, и здесь у Туминаса Толстой и Чехов временами сближаются – но об этом позже. В «Анне Карениной» режиссер сочувствует человеческому несовершенству в целом, но, что очень важно! – не становится ни на чью сторону. И это, кажется, первая на моей памяти инсценировка (то же могу сказать об экранизациях) «Анны Карениной», в которой нам не предлагают стать на сторону кого-то из персонажей. Чаще всего предлагали становиться на сторону Анны, это уже надоевшая банальность, и авторы инсценизаций и экранизаций стали идти от противного. Василий Сигарев в своем «Алексее Каренине» целиком принял сторону и точку зрения несчастного мужа Анны, а она сама была женщиной легкомысленной, чувственной и глуповатой истеричкой. В фильме Сергея Соловьева Каренина играл Олег Янковский – и его герой представал такой крупной и, поверьте, благородной личностью, что душевная слепота Анны (Татьяна Друбич) была видна невооруженным глазом. Тем более, что Вронский (даже не вспоминается фамилия актера, а лезть в google лень) был на этом фоне откровенно зауряден и неинтересен.