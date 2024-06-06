Оповещение о ЧП в Пыхья-Таллинне получили около 24 000 человек

Такие данные в четверг утром в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV озвучила эксперт по кризисной коммуникации Спасательного департамента Катерина Мударисова.

По ее словам, в первую очередь с помощью таких оповещений ведомство хочет, чтобы как можно больше людей находились бы вдали от места происшествия, а не приходили туда смотреть или даже возможно мешать работе спасателей.

«В отношение вчерашнего события был и риск взрыва, поэтому мы и решили отправить сообщения, чтобы люди не пострадали. Мы проинформировали людей, что следует быть вдали от места происшествия и не подходить близко к опасной зоне», - рассказала Мударисова.

Напомним, что в среду, 5 июня, в 12:36 в Центр тревоги поступило сообщение о сильном взрыве на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн. На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.

Из-за опасности взрыва людям в районе улицы Ныльва было отправлено СМС-оповещение EE-ALARM с просьбой закрыть окна и оставаться дома.

В ходе происшествия пострадал один из работников порта, находившийся во время взрыва на крыше резервуара. Вероятнее всего, пожар начался в результате работ с открытым огнем, проводившихся на крыше резервуара.

В резервуаре хранилось большое количество судового топлива, или мазута. Спасатели смогли быстро предотвратить полное разрушение резервуара огнем. Для тушения были использованы пена и морская вода.