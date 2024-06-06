Время коммента Сверкая русским миром: певец Газманов наконец-то собрался в Эстонию

Но это – культурная сторона проблемы, не несущая прямых угроз. Чего не скажешь о послании, которое содержит текст, положенный на мотив «Владивосток 2000». Кстати, надо отдать должное Газманову: припев его песни вполне оригинальный – монотонный, лишенный мелодии, состоящий из невнятных выкриков типа: «Время идет, только вперед». Не хуже, чем у Шамана. Куплеты же как раз четко обещают, что Россия вернет всех, кто был по недосмотру отпущен в 1990-е. В этом ее миссия, после выполнения которой наступит «новый русский мир».

Олег Газманов на концерте в честь 8-летия аннексии Крыма, Москва, 18 марта 2022. Фото: Alexander Vilf/Alexander Vilf/POOL/TASS

Чаще всего медиа цитировали второй куплет, который был приведен в начале этого текста. Его действительно можно воспринять как ближайшую перспективу, о которой Россия заявляет своей пропагандой. Осмысленность этих обещаний не важна. Пропаганда обращена к эмоциям, воодушевляя одних и запугивая других. Если ей удается решить хоть одну из этих двух задач, вторая решится сама собой. Но, несмотря на популярность низкопробной попсы, которой Газманов отдал свою жизнь, решить эти задачи не удастся.

Да, 72-летнй певец, которому на вид можно дать от силы 60, грозит бывшим республикам СССР, по крайней мере, от Закавказья до Балтии, что в них войдет несокрушимая броня «русского мира» и покарает всех. Но что происходит в Украине, из-за которой на московских парадах катается один танк Т-34, снятый с очередных киносъемок, хорошо известно. Россия удерживает преимущество в этой войне только ценой огромных потерь и ресурсами, которые тратятся самым безалаберным образом.

Танк Т-34 во главе колонны бронетранспортеров на параде в Москве 9 мая 2024. Фото: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Конечно, для почетного пенсионера Газманова найдется танк, чтобы приехать в Эстонию или Латвию после большого перерыва. Не говоря уже о его младшем сверстнике Владимире Путине, который выглядит хуже. Но облеченные миссией «русского мира» престарелые мужчины больше нуждаются в неусыпной заботе врачей.

Эффектная внешность, которая может вызвать восхищение медициной для избранных, не даст соврать: времени у людей, рожденных в 1950-е годы, совсем немного. И то, что они сами отказываются это сознавать, с каждым днем повышает шансы мира, который не хочет становиться «русским».