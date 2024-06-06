Аналитики ожидают, что Европейский центральный банк сегодня снизит процентные ставки после девяти месяцев их непрерывного повышения. Однако эти ожидания уже учтены в базовых ставках по большинству кредитов, поэтому домохозяйства пока не заметят существенной выгоды от снижения.
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Снижение Euribor не принесет быстрого облегчения заемщикам
По мнению аналитиков, нет никаких оснований сомневаться в снижении процентных ставок в четверг, но гораздо более запутанным является то, что произойдет дальше, поскольку рост цен, на основе которого центральные банки устанавливают процентные ставки, упорно остается выше показателя в два процента.