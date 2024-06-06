Снижение Euribor не принесет быстрого облегчения заемщикам

По мнению аналитиков, нет никаких оснований сомневаться в снижении процентных ставок в четверг, но гораздо более запутанным является то, что произойдет дальше, поскольку рост цен, на основе которого центральные банки устанавливают процентные ставки, упорно остается выше показателя в два процента.

В результате стремительное падение Euribor, начавшееся в октябре прошлого года, также приостановилось, и в этом году 6-месячная ставка Euribor в основном держится в районе 3,8 и 3,9 %, а в последние дни упорно держится на отметке 3,76%. Если в феврале рынки еще ожидали, что 6-месячная базовая ставка Euribor для большинства эстонских кредитов снизится до 2,4% к концу этого года и до 2% к концу следующего года, то теперь эти ожидания выросли до 3,4% и 2,9% соответственно.