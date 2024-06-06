Двухэтажное здание, построенное по адресу Саялилле 37 в Тырванди, недалеко от Тарту, выглядит как многоквартирный дом, в котором легко могут разместиться шестнадцать квартир. Однако в разрешении на строительство, а теперь и в разрешении на использование указано, что это дом на две семьи.
Гигантский дом на две семьи получил разрешение на использование, несмотря на протесты местных жителей
И застройщик, и в управе волости Камбья не считают, что с этим зданием что-то не так несмотря на то, что по плану дома в одной квартире должно быть 12 комнат, семь санузлов, четыре балкона и две террасы. Здание получило разрешение на использование, хотя далеко не все соседи на это согласились.
Нас обманули
Управа волости Камбья запросила у местных жителей согласие на выдачу разрешения на эксплуатацию здания. Высказать свое мнение получили возможность 23 человека, из них только один согласился с проектом. Десяток человек отказались высказывать свое мнение, а десять были против выдачи разрешения.
Десять человек, живущих по соседству и не согласившихся на выдачу разрешения на использование, считают, что их обманули. «К сожалению, этот дом не похож на дом на две семьи: если посмотреть на документы и чертежи, то в одной квартире 12 комнат, что нереально», – говорится в одном из мнений, направленных в муниципалитет.
«Когда я покупал квартиру, застройщик сказал, что здесь будет двухквартирный дом, как и большинство домов в жилом районе Саялилле, то есть невысокий и одноэтажный», – говорится во втором мнении, направленном в муниципалитет. – На сайте застройки Саялилле также показаны малоэтажные здания по этому адресу. Ознакомившись с прилагаемыми для производства документами и схемами, не могу согласиться с тем, что планируется. Я чувствую, что нас, жителей района Саялилле, обманули».
В планах дома указано, что в одной квартире должно быть 12 комнат, семь санузлов, четыре балкона и две террасы
«Я не согласен с планом, потому что нас попросили подписать, что на Саялилле, 37 можно построить два двухквартирных дома, как и все остальные двухквартирные дома, а теперь вместо них построили жилой дом на 16 квартир. Возникает подозрение, что наши подписи были использованы не по назначению», – рассказал другой житель жилого района.
Соседи также обратили внимание на то, что при огромном двухквартирном доме запланировано шесть парковочных мест. «Однако если учесть, что квартир будет 16, это означает, что все оставшиеся машины будут парковаться либо перед нашим домом, либо на тротуаре улицы», – говорится в одном из заключений, направленном в управу волости.
Все правильно
В ответ на протесты в управе волости заявили, что эти мнения не являются обязательными при принятии решения о выдаче разрешения на использование. «Ни в проекте разрешения на использование, ни в поданном ходатайстве, ни в документации не указаны шестнадцать квартир. Здание можно использовать только как жилой дом на две квартиры», – ответили местным жителям в управе волости.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этого двухквартирного дома было выдано 22 мая на заседании управы волости, пояснил Тимо Варик, руководитель земельно-строительного отдела управы волости Камбья.
Перед выдачей разрешения была осмотрена эта недвижимость, проверено ходатайство и представленная документация. «По результатам ознакомления и проверок в управе волости нет оснований сомневаться в представленной заявителем документации», – пояснил Варик.
В ходе процедуры получения разрешения на эксплуатацию объект лично осмотрел Тимо Варик, руководитель земельно-строительного отдела, который проверил соответствие существующего здания документации. Не вызвал сомнений и тот факт, что доступ во все помещения осуществляется через лестничную клетку. На нижнем этаже дома обозначены такие помещения, как библиотека, архив и склад материалов.
«Чиновник удостоверился, что здание построено правильно и соответствует строительному проекту, который послужил основанием для выдачи разрешения на строительство, и требованиям, предъявляемым при подаче ходатайства о получении разрешения на эксплуатацию», – сказал Варик в ответе, отправленном от имени управы волости Камбья.
В двухэтажном доме, в котором должно быть две квартиры, одна квартира по плану имеет площадь 420 квадратных метров, другая – 383 квадратных метра. Застройщик OÜ Albatrek попросил своего юриста Марко Паабуметса ответить на вопросы и выразить недоумение по поводу того, почему прессу интересует здание, возведенное по всем правилам.
Тот факт, что две квартиры занимают в восемь раз больше места, чем обычные квартиры в новостройке, застройщик не посчитал исключительным. На вопрос, нашел ли уже застройщик покупателя на огромный дом на две семьи, адвокат Марко Паабуметс ответил, что в настоящее время владелец дом не продает. «Что касается использования помещения и целей использования, то это будут решать собственники», – добавил он.