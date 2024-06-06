Гигантский дом на две семьи получил разрешение на пользование, несмотря на протест местных

И застройщик, и в управе волости Камбья не считают, что с этим зданием что-то не так несмотря на то, что по плану дома в одной квартире должно быть 12 комнат, семь санузлов, четыре балкона и две террасы. Зданию также было выдано разрешение на его использование, хотя ряд соседей на это не согласились.

Нас обманули

Управа волости Камбья запросила у местных жителей согласие на выдачу разрешения на эксплуатацию здания. Высказать свое мнение получили возможность 23 человека, из них только один согласился с проектом. Десяток человек отказались высказывать свое мнение, а десять были против выдачи разрешения на пользование.

Десять человек, живущих по соседству и не согласившихся на выдачу разрешения на пользование, считают, что их обманули. «К сожалению, этот дом не похож на дом на две семьи, если посмотреть на документы и чертежи, в одной квартире 12 комнат, это не реально», – говорится в одном из мнений, направленных в муниципалитет.