Два эстонских спортсмена дисквалифицированы за допинг

В опубликованный на сайте EADSE документ о дисквалификации в начале июня добавились два имени. Бодибилдеры Андрей Абросимов и Регина Круковская 20 и 23 мая сдали допинг-пробы, содержащие запрещенные вещества или следы их метаболитов или маркеров.

Спортсмены имеют право потребовать у EADSE открыть пробу Б. В настоящее время в предварительном списке дисквалификации значатся три имени. Помимо Абросимова и Круковской, к нему 29 апреля добавился Тауно Лаасме.

Лаасме отказался пройти допинг-тест по религиозным соображениям на чемпионате Европы, проходившем в Испании, и ему также назначили предварительную дисквалификацию.

За последние годы Абросимов выиграл несколько соревнований в категории старше 40 лет, проводимых в Эстонии. Самым блестящим достижением Крутовской можно считать завоеванную ею бронзу на чемпионате мира в категории фитнес-бикини мастерс два года назад.