Кто обязан установить датчик угарного газа в съемной квартире: арендатор или собственник?

«Результаты недавно проведенного нами исследования показывают, что обязанность по установке датчика угарного газа не соблюдает почти каждый четвертый человек, – привел эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла факт, подтверждающий, что многие жители Эстонии по-прежнему подвергают свое здоровье опасности. – Практически каждую неделю в сводке происшествий Спасательного департамента можно найти случаи, связанные с угарным газом, и нередко выясняется, что спасающего жизни прибора в жилом помещении не было».

Число случаев удвоилось

Как отметила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, за четыре месяца этого года, по данным Спасательного департамента, из-за угарного газа пострадали уже 47 человек. Для сравнения: за этот же период прошлого года было 22 случая.

«Подавляющее большинство случаев по-прежнему связано с устройствами, работающими на твердом топливе, и прежде всего с тем, что люди слишком рано закрывают задвижку печи, – уточнила Таавет причины инцидентов, связанных с угарным газом. – В прошлом бывали и случаи, вызванные неисправностью газовых установок, недостаточной вентиляцией или строительными дефектами».

Как и в исследовании G4S, в результате консультаций, которые проводит на дому Спасательный департамент, за четыре месяца также были выявлены печальные цифры: датчика угарного газа не было почти в 30 процентах домов, где используется твердое топливо, и примерно в 40 процентах домов, где используется газ.

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