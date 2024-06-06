О том, что в зданиях, в которых используется твердое топливо, обязательно должен быть датчик угарного газа, знает, пожалуй, большинство людей, но кто отвечает за наличие датчика в съемной квартире: арендодатель или арендатор?
Кто обязан установить датчик угарного газа в съемной квартире: арендатор или собственник?
«Результаты недавно проведенного нами исследования показывают, что обязанность по установке датчика угарного газа не соблюдает почти каждый четвертый человек, – привел эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла факт, подтверждающий, что многие жители Эстонии по-прежнему подвергают свое здоровье опасности. – Практически каждую неделю в сводке происшествий Спасательного департамента можно найти случаи, связанные с угарным газом, и нередко выясняется, что спасающего жизни прибора в жилом помещении не было».
Число случаев удвоилось
Как отметила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, за четыре месяца этого года, по данным Спасательного департамента, из-за угарного газа пострадали уже 47 человек. Для сравнения: за этот же период прошлого года было 22 случая.
«Подавляющее большинство случаев по-прежнему связано с устройствами, работающими на твердом топливе, и прежде всего с тем, что люди слишком рано закрывают задвижку печи, – уточнила Таавет причины инцидентов, связанных с угарным газом. – В прошлом бывали и случаи, вызванные неисправностью газовых установок, недостаточной вентиляцией или строительными дефектами».
Как и в исследовании G4S, в результате консультаций, которые проводит на дому Спасательный департамент, за четыре месяца также были выявлены печальные цифры: датчика угарного газа не было почти в 30 процентах домов, где используется твердое топливо, и примерно в 40 процентах домов, где используется газ.
Кто несет ответственность в съемной квартире?
Очевидно, что, если вы снимаете квартиру, в которой есть установка, работающая на твердом топливе, или газовый бойлер, должен быть и спасающий жизни прибор, то есть датчик угарного газа. Но кто должен отвечать за его наличие: вы или арендодатель?
Таавет подчеркнула, что установить датчик обязан арендодатель, но по договоренности сторон это может сделать и арендатор. Однако важно знать, что обязанность обеспечивать исправность датчика (менять батарейки, тестировать прибор) арендодатель может передать арендатору – например, указав это в договоре об аренде.
По словам Таавет, в любом случае стоит поговорить с собственником квартиры на тему датчика угарного газа и сослаться при этом на Закон о пожарной безопасности: отсутствие датчика – нарушение требований данного закона. Однако она подчеркнула, что каждый человек всегда должен сам делать все, что в его силах, чтобы выжить, и при необходимости – сам купить спасающий жизнь прибор.
«Если собственник квартиры не приобрел датчик угарного газа, это должен сделать арендатор, проживающий в квартире, чтобы обеспечить себе и своей семье безопасность», – отметила Таавет.
«Датчик дает чувство безопасности как арендатору, так и арендодателю: в случае опасности это устройство поможет предотвратить крупный ущерб, наносимый имуществу и здоровью арендатора», – объяснил Пярьяла.
Как обстоят дела с краткосрочной арендой?
Как и в случае съемной квартиры, может возникнуть вопрос, что будет, если вы снимаете жилье, например, через AirBnb/Booking, топите там печь и получаете отравление угарным газом, а по прибытии спасателей выясняется, что в здании нет обязательного датчика угарного газа.
«Это нарушение требований пожарной безопасности, поскольку в здании, где есть отопительные установки на твердом топливе, собственник должен установить датчик угарного газа», – подчеркнула Таавет и добавила, что штраф может достигать 300 штрафных единиц (1200 евро) для частных лиц и 3200 евро – для юридических лиц.