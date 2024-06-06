Цены на автобусные билеты на уездных линиях вырастут в несколько раз

Один билет, которым можно пользоваться до полутора часов, будет стоить максимум десять евро вместо прежних 1,5 евро.

Билет на 24 часа будет стоить 20 евро вместо прежних 4,5 евро. Билет на 120 часов будет стоить сорок евро, а билет на 30 дней будет стоить максимум 150 евро вместо прежних 25 евро.

Билет на междугороднюю линию, действующую по договору общественного обслуживания, будет стоить 25 евро.

В пояснительной записке к проекту обосновывается необходимость повышения цен на билеты в условиях продолжающегося роста стоимости автобусных перевозок и необходимости приобретения автобусов, работающих на альтернативном топливе, которые существенно дороже автобусов, работающих на дизельном топливе.