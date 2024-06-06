Для повышения уровня безопасности ночной жизни Таллинн поддержал инициативу волонтеров проекта «Хранители ночи», предоставив им больше возможностей для оказания помощи тем, кто в ней нуждается.
Этим летом в ночной жизни Таллинна на помощь приходят «хранители ночи»
Советник по ночной жизни Таллинна Натали Метс отмечает важность сотрудничества города и волонтеров проекта «Хранители ночи» (MTÜ Ööhaldjad).
«Сотрудничество с ночными хранителями - это важный шаг для Таллинна, который поможет деятельности по снижению вреда (harm reduction) от употребления алкоголя и запрещенных веществ и повысит уровень безопасности в разнообразной ночной жизни. В летние месяцы, когда ночная жизнь более оживленная, особенно важно сосредоточиться на практической стороне подхода по снижению вреда. Летом люди чаще гуляют на улицах, посещают бары и клубы, также в летнее время проходит много массовых мероприятий. В это время присутствие ночных хранителей помогает обеспечить более безопасный и ответственный подход к ночному досугу», - сказала Метс.
Руководитель и защитница интересов волонтеров службы «Хранители ночи» Марит Оя также приветствует такое сотрудничество.
«Ночные хранители-волонтеры помогают предотвратить и снизить вред, причиняемый употреблением алкоголя и наркотиков, чтобы каждый мог беззаботно наслаждаться ночной жизнью и безопасно возвращаться домой. Мы рады, что Таллинн разделяет наши ценности и понимает, что наряду с ночными автобусами, на которых можно безопасно добраться до дома, ночные хранители также могут внести свой вклад. Сотрудничество с Таллинном дает нам возможность принять участие в большем количестве летних мероприятий и помочь тем, кто в этом нуждается», - отметила Оя.
При поддержке города «хранители ночи» смогут предоставлять услуги по снижению вреда два раза в месяц в период с июня по сентябрь, то есть в общей сложности на восьми мероприятиях. За помощью к ночным волонтерам можно будет обращаться на мероприятиях в Таллинне и в других местах с активной ночной жизнью, например, в районе Теллискиви. В каждой смене услугу оказывают минимум два волонтера, а на крупных мероприятиях или фестивалях команда может состоять из 15 человек.
На ночных мероприятиях распознать хранителей можно по футболкам с логотипом проекта и надписью «Kõik OK? All good?» («Все хорошо?»). Любой участник мероприятия может обратиться за помощью непосредственно к «хранителю ночи», либо сообщить сотрудникам бара или охранникам, что необходимо позвать «хранителя ночи».
Ночные хранители выступают в роли помощников по снижению рисков ночной жизни. Их цель - предотвратить и снизить вред, причиняемый употреблением алкоголя и наркотических средств на ночных мероприятиях, а также повысить осведомленность людей об опасности наркотиков. Хранители предлагают надежную поддержку, никого не осуждая. Все волонтеры прошли основательную программу обучения: оказание первой помощи, оказание психологической первой помощи, изучили действие различных видов наркотических средств, этику ночной жизнь и самозащиту.
Актуальную информацию о том, на каких мероприятиях будут присутствовать ночные хранители этим летом, можно найти на их странице в Instagram и на недавно открывшемся сайте.