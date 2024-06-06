Этим летом в ночной жизни Таллинна на помощь приходят «хранители ночи»

Советник по ночной жизни Таллинна Натали Метс отмечает важность сотрудничества города и волонтеров проекта «Хранители ночи» (MTÜ Ööhaldjad).

«Сотрудничество с ночными хранителями - это важный шаг для Таллинна, который поможет деятельности по снижению вреда (harm reduction) от употребления алкоголя и запрещенных веществ и повысит уровень безопасности в разнообразной ночной жизни. В летние месяцы, когда ночная жизнь более оживленная, особенно важно сосредоточиться на практической стороне подхода по снижению вреда. Летом люди чаще гуляют на улицах, посещают бары и клубы, также в летнее время проходит много массовых мероприятий. В это время присутствие ночных хранителей помогает обеспечить более безопасный и ответственный подход к ночному досугу», - сказала Метс.

Руководитель и защитница интересов волонтеров службы «Хранители ночи» Марит Оя также приветствует такое сотрудничество.

«Ночные хранители-волонтеры помогают предотвратить и снизить вред, причиняемый употреблением алкоголя и наркотиков, чтобы каждый мог беззаботно наслаждаться ночной жизнью и безопасно возвращаться домой. Мы рады, что Таллинн разделяет наши ценности и понимает, что наряду с ночными автобусами, на которых можно безопасно добраться до дома, ночные хранители также могут внести свой вклад. Сотрудничество с Таллинном дает нам возможность принять участие в большем количестве летних мероприятий и помочь тем, кто в этом нуждается», - отметила Оя.