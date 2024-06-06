Лидер партии Путина в парламенте соседней с Эстонией Псковской области призвал убивать тех, кто не любит власть

«Мы живем в непростое время. Как говорил Михаил Юрьевич (Ведерников - губернатор Псковской области - прим.ред.), мы говорим и наш президент, только делами можем доказывать - убивать тех, кто нас не хочет видеть, или любить. Это самое главное. Фракция "Единая Россия" будет голосовать за», - заявил лидер «Единой России» в псковском областном парламенте Армен Мнацаканян.

Заявление не вызвало ни осуждения, ни вопросов у десятков депутатов и чиновников, которые присутствовали в зале заседаний Псковского областного собрания.

Руководители Псковского областного собрания Александр Братчиков (слева), Александр Котов (в центре) и Игорь Дитрих (все члены фракции «Единая Россия») не стали спорить с коллегой Мнацаканяном, который призвал убивать тех, кто не любит действующую власть. Россия, Псков, июнь 2024 года. Фото: страница Псковского областного Собрания депутатов в VK

Мнацаканян работает депутатом в Пскове с 2021 года. До этого он был помощником сенатора и бывшего псковского губернатора Андрея Турчака, известного тем, что именно он заказал жестокое избиение журналиста Олега Кашина. Кашину переломали руки и ноги после перепалки с Турчаком в интернете.

В конце 80-х и в 90-е автор инициативы убивать тех, кто не любит в России власть, работал в системе школьного образования Пушкиногорского района Псковской области.