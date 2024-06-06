Заместитель главы Налогового департамента: мне не кажется, что в Эстонии меня ненавидят больше всех

В начале июня стало известно, что Налогово-таможенный департамент хочет получить доступ к данным всех банковских счетов. Суть идеи заключалась в том, чтобы доступны были счета частных лиц, компаний и некоммерческих организаций. И для того чтобы узнать, насколько велик оборот счета, нужно будет создать некий канал обмена данными. Новость вызвала у некоторых жителей Эстонии большой резонанс и негодование.