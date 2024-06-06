Чт, 6.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Заместитель главы Налогового департамента: мне не кажется, что в Эстонии меня ненавидят больше всех

Сандер Сильм
, экономический журналист
Copy
Райли Роосимаа.
Райли Роосимаа. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Одно из самых громких имен этой недели - Райли Роозимаа, заместитель генерального директора в сфере налогов Налогово-таможенного департамента, выступившая с предложением предоставить налоговой службе доступ к банковским счетам компаний.

В начале июня стало известно, что Налогово-таможенный департамент хочет получить доступ к данным всех банковских счетов. Суть идеи заключалась в том, чтобы доступны были счета частных лиц, компаний и некоммерческих организаций. И для того чтобы узнать, насколько велик оборот счета, нужно будет создать некий канал обмена данными. Новость вызвала у некоторых жителей Эстонии большой резонанс и негодование.

- Просто из любопытства, каково это - быть самым ненавистным человеком в Эстонии на этой неделе?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх