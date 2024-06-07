Эксперт по кризисной коммуникации Спасательного департамента: всегда ли оповещение о ЧП достигает всех, кого нужно?

- В среду SMS-оповещение о возгорании резервуара с топливом в Пыхья-Таллинне получили около 24 000 человек, которые могли находиться неподалеку (в радиусе до 800 метров) от места происшествия. Каким критериям потенциальной опасности должны соответствовать инциденты, чтобы рассылались такие оповещения, кто и в какой момент принимает решения, что нужно немедленно использовать такую меру?

- Несмотря на бурное развитие технологий, статистика показывает, что среди людей старшего поколения до сих пор очень немало тех, кто вообще не использует мобильные телефоны, или использует минимально. Как в случае кризисной ситуации можно доводить нужную информацию до этих людей, ведь именно эти люди и оказываются наиболее уязвимыми перед разного рода опасностями?

- Разумеется, после февраля 2022 года в большинстве стран Европы существенно изменились представления о требованиях и к внутренней безопасности. Если сравнить те протоколы и процедуры, который действуют в Эстонии сейчас в случае возникновения кризиса, с теми, которые действовали, например, три года назад, очень велики ли изменения, и в чем они выражаются? Умеют ли наши экстренные службы адаптироваться к новым обстоятельствам, готовы ли сейчас наши системы оповещения населения к тем вызовам, которые еще несколько лет многим людям казались чем-то фантастическим?

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