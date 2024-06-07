Эксперт Спасательного департамента: в Эстонии скоро не останется мест без систем сирен тревоги

- Да, действительно, после событий того года подготовка к возможным новым кризисным ситуациям началась очень бурно и сильно. Из того времени мы взяли очень много уроков, и именно в части оповещения. Мы анализировали, что именно и как делалось в то время в Украине, как там оповещали людей.

Конечно, если сравнивать то, что у нас было на начало 2022 года, и то, что есть сейчас, то главное изменение - это системы сирен, которые мы стали устанавливать по всей Эстонии. К концу 2024 года эти системы должны охватить уже абсолютно всю территорию нашей страны.

Если говорить о технологической сфере, то это система SMS-оповещений EE-ALARM, которую мы стали использовать в январе 2023 года. Мы стали активно ее применять, и можно сказать, что наше ведомство стало экспертом по работе с этой системой, потому что почти все случаи ее использования были именно у Спасательного департамента. Лишь один раз ее применил Департамент здоровья. Это произошло при загрязнении воды на Сааремаа.

Катерина Мударисова. Фрагмент передачи. Фото: Михкель Марипуу

Конечно, у нас в планах есть и дальнейшие шаги. Мы хотим расширить наши каналы оповещения. Мы стараемся обеспечить, чтобы до каждого человека доходила наша информация в случае кризиса. Есть проекты в этом направлении, которые мы готовим и которые могут быть запущены уже в следующем году.