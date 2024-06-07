В среду днем в Пыхья-Таллинне загорелся топливный резервуар; пострадал один человек. Спасательный департамент разослал около 24 000 SMS-оповещений с предупреждением об опасной ситуации. О том, как в Эстонии работает система информирования о кризисных ситуациях, что следует делать человеку, чтобы ни в коем случае не оказаться в информационной изоляции в случае кризиса, и обо многом другом в студии Postimees порассуждала эксперт по кризисной коммуникации Спасательного департамента Катерина Мударисова.
Эксперт Спасательного департамента: в Эстонии скоро не останется мест без систем сирен тревоги
Выдержки из беседы:
- В среду SMS-оповещение о возгорании резервуара с топливом в Пыхья-Таллинне получили около 24 000 человек, которые могли находиться неподалеку (в радиусе до 800 метров) от места происшествия. Каким критериям потенциальной опасности должны соответствовать инциденты, чтобы рассылались такие оповещения, кто и в какой момент принимает решения, что нужно немедленно использовать такую меру?
- Решение о рассылке SMS-оповещений принимается на основании оценки угрозы, сделанной на месте происшествия. Отряд должен прибыть на место, посмотреть, что там происходит, определить, какие есть риски, какие есть дальнейшие потенциальные угрозы. Например, может ли пойти какое-то распространение огня.
Делается оценка, и уже потом вместе с отделом кризисной коммуникации согласовывается содержание этого SMS-оповещения. Сначала определяется, что именно нужно передать людям, и в итоге информация рассылается.
- Ситуация в Пыхья-Таллинне в среду быстро и благополучно разрешилась, но если предположить, что в подобной ситуации возникает риск новых взрывов или распространения пожара, каковы будут дальнейшие действия по информированию населения? Когда одних SMS-сообщений недостаточно, наверное, увеличивается физическое присутствие представителей экстренных служб в районе кризиса? Работа по информированию ведется тогда и «контактно»?
- Да, это так. И опять же, если есть дальнейшая угроза, угроза взрыва и так далее, то делается новая оценка угрозы на месте происшествия. И делается дополнительное оповещение людей. То есть увеличивается радиус, в границах которого люди получают оповещения. Допустим, с 800 до 3000 метров.
Ну а если говорить конкретно о позавчерашнем случае, то рассылание SMS было даже не первой мерой оповещения, оно произошло немного позже. Первое оповещение было сделано сразу после поступления звонка в центр тревоги.
Самое первое оповещение было сделано в бывшем Твиттере, то есть в соцсети X, и первый пресс-релиз был выпущен уже через десять минут с момента звонка. А когда уже первые спасатели прибыли по месту вызова и сделали оценку, было принято решение, что рассылка SMS поможет нам еще быстрее и эффективнее довести информацию до людей.
Но оповещение базировалось не только на SMS-рассылке, были использованы также СМИ, соцсети. В этом случае было три коммуникатора, которые занимались оповещением людей.
- Несмотря на бурное развитие технологий, статистика показывает, что среди людей старшего поколения до сих пор очень немало тех, кто вообще не использует мобильные телефоны, или использует минимально. Про упомянутую вами соцсеть X многие из них никогда не слышали. Как в случае кризисной ситуации можно доводить нужную информацию до этих людей, ведь именно эти люди и оказываются наиболее уязвимыми перед разного рода опасностями?
- Да, действительно, эта проблема остается нашей такой слабенькой точкой. Молодые поколения, и те, что сейчас рождаются, для них самым важным каналом являются и будут являться соцсети, и до них получается очень быстро доносить информацию. А с пожилыми людьми все иначе, многие не используют телефоны, компьютеры и прочие технологические возможности.
Нет, конечно, имеются и очень продвинутые пенсионеры, которые отлично умеют все это делать. Но в целом мы, естественно, учитываем особенности этих людей. И если кто-то из них, например, пользуется кнопочными телефонами, то они все равно получат от нас это SMS-оповещение.
Но есть и люди, у которых вообще нет мобильных телефонов. И когда случаются масштабные происшествия, используются и альтернативные методы оповещения. Включая, разумеется, звонок в дверь. Мы стучим в дверь, объясняем, что случилось, и говорим, что надо делать. Выходить из дома, или, наоборот, оставаться дома, плотно закрыв при этом окна.
И очень эффективными средствами оповещения остаются радио и телевидение. У очень многих пожилых людей дома и сейчас почти постоянно включено радио. И также многие пожилые люди регулярно смотрят новости по телевизору. Так что альтернативные методы у нас есть, но правда и в том, что мы действительно хотим развить систему оповещения так, чтобы важная информация достигала бы всех наших пожилых людей как можно скорее.
- Разумеется, после февраля 2022 года в большинстве стран Европы существенно изменились представления о требованиях и к внутренней безопасности. Если сравнить те протоколы и процедуры, которые действуют в Эстонии сейчас в случае возникновения кризиса, с теми, которые действовали, например, три года назад, очень велики ли изменения, и в чем они выражаются?
- Да, действительно, после событий того года подготовка к возможным новым кризисным ситуациям началась очень бурно и сильно. Из того времени мы взяли очень много уроков, и именно в части оповещения. Мы анализировали, что именно и как делалось в то время в Украине, как там оповещали людей.
Конечно, если сравнивать то, что у нас было на начало 2022 года, и то, что есть сейчас, то главное изменение - это системы сирен, которые мы стали устанавливать по всей Эстонии. К концу 2024 года эти системы должны охватить уже абсолютно всю территорию нашей страны.
Если говорить о технологической сфере, то это система SMS-оповещений EE-ALARM, которую мы стали использовать в январе 2023 года. Мы стали активно ее применять, и можно сказать, что наше ведомство стало экспертом по работе с этой системой, потому что почти все случаи ее использования были именно у Спасательного департамента. Лишь один раз ее применил Департамент здоровья. Это произошло при загрязнении воды на Сааремаа.
Конечно, у нас в планах есть и дальнейшие шаги. Мы хотим расширить наши каналы оповещения. Мы стараемся обеспечить, чтобы до каждого человека доходила наша информация в случае кризиса. Есть проекты в этом направлении, которые мы готовим и которые могут быть запущены уже в следующем году.
- Какой самый главный и самый простой совет-рекомендацию вы могли бы дать условному среднему жителю Эстонии, любого возраста, любого пола, из любого региона, с любым родным языком: что нужно обязательно всегда делать, чтобы возникший опасный кризис ни в коем случае не остался вами незамеченным? Что должно стать рутинной «спасительной привычкой»?
- Наверное, таких советов можно дать много, но чем больше их дается, тем порой хуже человек их запоминает. Но я думаю, что наша инфоброшюра, которая с мая рассылается по почтовым ящикам, и которая до конца июня обязательно окажется уже в каждом доме в Эстонии, содержит самую важную для людей информацию.
Она касается именно того, что нужно делать до возникновения кризиса. Как можно подготовиться к кризису. Человек должен заранее знать, куда он сможет обратиться в том случае, если наступит кризис. Человек должен знать номер телефона 112, но также он должен знать, что в случае кризисов есть и еще один номер, по которому можно обращаться, это номер 1247.
Это кризисный инфотелефон, он начинает работу в каждый кризис. По нему всегда можно узнать, куда идти и что делать.
И если уж совсем коротко, то нужно слушать свое государство. У нас есть намерение спасти каждого человека в любом кризисе, но чтобы это получилось, для этого каждый человек все-таки и сам должен быть подготовлен.
Человек должен уметь думать на один шаг вперед. Иными словами, не жить только сегодняшним днем, и смотреть на шаг вперед в будущее.
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