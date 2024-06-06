Тянак выступит на Rally Estonia, но стартует с непривычной позиции

Rally Estonia, которое организует этап Кубка мира с 2020 года, в этом году, спустя много лет, примет серию ERC. Первоначально существовали опасения, что из-за этого Тянак не будет участвовать в главных отечественных соревнованиях, но в сотрудничестве с Hyundai было решено, что участие в Rally Estonia будет полезным и для серии WRC.

Урмо Аава, организатор Rally Estonia, подтвердил Postimees, что работать над тем, чтобы Тянак и Hyundai приняли участие в чемпионате Европы начали заблаговременно. И хотя Международная автомобильная федерация (FIA) и промоутер WRC, который также является организатором серии ERC, не хотят, чтобы автомобили Rally1 участвовали в ERC, выход на старт лучшего гонщика Эстонии на его домашнем соревновании их устроил. По словам Аава, они дали возможность машинам Rally1 стартовать раньше, поскольку гонка является частью чемпионата Эстонии – в ней разрешено выступать даже самым быстрым раллийным машинам.

«На больших соревнованиях важно, чтобы присутствовали все лучшие гонщики Эстонии. Помимо этапа ERC, в пятницу и субботу у нас пройдет чемпионат Эстонии, а воскресенье еще и кубковые соревнования. Это дает таким людям, как Отть Тянак, Мартин Ярвеоя или кто-то еще, возможность настроить свою машину на нашем ралли», - сказал Аава Postimees.

В отличие от серии WRC, Тянак не сможет стартовать в первой половине состава участников этапа ERC. По прогнозу, на Rally Estonia должны стартовать 60 участников ERC, а Тянак выйдет на трассу только после них.

Это изменит динамику просмотра всей гонки, ведь после стартов всех топовых гонщиков ERC на спецучастках придется довольно долго ждать, когда на трассу выйдет чемпион мира 2019 года.

Конечно, Отть стартует первым в чемпионате Эстонии. Но надо учитывать, что когда асы ERC уедут, то до приезда пилотов чемпионата Эстонии может пройти час-полтора.

Таким образом, у зрителей есть несколько вариантов наблюдать за ралли. Или несколько часов наблюдать за первыми гонщиками в одном месте, а затем ждать Тянака и других гонщиков чемпионата Эстонии. Или же в перерыве сменить локацию.