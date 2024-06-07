На сегодняшний день судьба Горхолла более чем неопределенна. Предыдущие городские власти не исключали снос исторического здания. Новоиспеченной горуправе пока не до Горхолла. И в это смутное время Эстонский музей архитектуры открывает выставку с ярко выраженным отношением к разрушающемуся гиганту, оставленному на морском берегу на произвол судьбы.
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Горхолл навсегда? ⟩ О чем рассказывает и к чему призывает новая выставка в Музее архитектуры
Архитектурные выставки обычно состоят исключительно из фотографий, схем, чертежей и макетов. Просто констатация фактов, компактно собранных в ограниченном пространстве. Эта же выставка, открывшаяся в соляном складе квартала Ротерманна гораздо более эмоциональна. И это создается не только игрой света и полумрака, приглушенной ретро-музыкой, но и сопровождающими экспозицию текстами и даже плакатом на фасаде музея.