Горхолл навсегда? О чем рассказывает и к чему призывает новая выставка в Музее архитектуры

Архитектурные выставки обычно состоят исключительно из фотографий, схем, чертежей и макетов. Просто констатация фактов, компактно собранных в ограниченном пространстве. Эта же выставка, открывшаяся в соляном складе квартала Ротерманна гораздо более эмоциональна. И это создается не только игрой света и полумрака, приглушенной ретро-музыкой, но и сопровождающими экспозицию текстами и даже плакатом на фасаде музея.