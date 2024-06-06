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Президент Финляндии отрицает военную угрозу для стран Балтии со стороны России

Иван Скрябин
, журналист
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции 6 июня 2024 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции 6 июня 2024 года. Фото: EPA / MAURI RATILAINEN / Scanpix

Александр Стубб не разделяет опасений о военной угрозе, которую, по мнению ряда союзников, Россия представляет для стран НАТО. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса.

«Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы против какого-либо союзника по НАТО», - заявил президент Финляндии 6 июня в ответ на вопрос о том, что до возможного нападения России, например, на страны Балтии, есть всего несколько лет.

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире через медиаресурсы НАТО.

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