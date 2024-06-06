Александр Стубб не разделяет опасений о военной угрозе, которую, по мнению ряда союзников, Россия представляет для стран НАТО. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса.
Для подписчиков
Президент Финляндии отрицает военную угрозу для стран Балтии со стороны России
«Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы против какого-либо союзника по НАТО», - заявил президент Финляндии 6 июня в ответ на вопрос о том, что до возможного нападения России, например, на страны Балтии, есть всего несколько лет.