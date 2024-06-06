Ляэнеметс: цена билета на автобус на уездных линиях не увеличится

«Речь идет об определенных изменениях по сравнению с тем, как это было раньше, в логике установления цен. Закон за прошедшие годы изменился, и теперь необходимо устанавливать предельные цены, - заявил Ляэнеметс на пресс-конференции правительства добавив, что предельная цена не означает, что именно она и станет ценой автобусного билета. - Предельная цена говорит о том, что цены на автобусные билеты могут устанавливаться в этих пределах, и министр продолжит делать это своим постановлением, как это было раньше».

По словам министра внутренних дел, логика еще и в том, что на границах уездов действуют разные зоны, и их будет больше. «Цены на билеты в разные зоны не совпадают со стоимостью одного билета. Должны быть границы, которые нельзя переступать в дальнейшем, - подчеркнул глава МВД. - Цена билета стоимостью 1,5 евро не увеличится до десяти евро. Повышать стоимость билетов не планируется, она все равно останется на уровне 1,5 евро».

Согласно подготовленному Министерством регионального развития и сельского хозяйства проекту, с 1 июля цены на автобусные билеты на уездных линиях вырастут в несколько раз.

Один билет, которым можно пользоваться до полутора часов, будет стоить максимум десять евро вместо прежних 1,5 евро.

Билет на 24 часа будет стоить 20 евро вместо прежних 4,5 евро. Билет на 120 часов будет стоить сорок евро, а билет на 30 дней будет стоить максимум 150 евро вместо прежних 25 евро.

Билет на междугороднюю линию, действующую по договору общественного обслуживания, будет стоить 25 евро.

В пояснительной записке к проекту обосновывается необходимость повышения цен на билеты в условиях продолжающегося роста стоимости автобусных перевозок и необходимости приобретения автобусов, работающих на альтернативном топливе, которые существенно дороже автобусов, работающих на дизельном топливе.