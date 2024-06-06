Если раньше измерять скорость движения и задерживать тех, кто превысил скорость, могли только полицейские, то сейчас Министерство внутренних дел готовит законопроект о помощниках полицейских, который позволит в будущем расширить задачи добровольцев, в том числе привлечь их к надзору за дорожным движением, пишет Rus.ERR.
Помощникам полицейских хотят разрешить задерживать водителей
«Это изменение, безусловно, важный шаг вперед для Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) в том смысле, что помощники полицейских могут стать равноправными партнерами самих полицейских. Мы создадим больше уличных патрулей, поскольку трудоспособных рабочих пар станет больше», – сказал руководитель бюро профилактики и уголовного делопроизводства Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Хейко Михкельсон.
Советник отдела охраны порядка и криминальной политики Министерства внутренних дел Нурмели Митрахович отметила, что сейчас помощники полицейских в основном работают в патрулях.
Согласно планируемому законопроекту о помощниках полицейских, добровольцы будут заниматься также разрешениями на деятельность и на оружие, а также мониторингом миграции.