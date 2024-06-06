Помощникам полицейских хотят разрешить задерживать водителей

Если раньше измерять скорость движения и задерживать тех, кто превысил скорость, могли только полицейские, то сейчас Министерство внутренних дел готовит законопроект о помощниках полицейских, который позволит в будущем расширить задачи добровольцев, в том числе привлечь их к надзору за дорожным движением, пишет Rus.ERR.