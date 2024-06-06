В конце апреля на Лаагна-теэ пьяный водитель сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину. Местные жители прозвали опасный участок дороги «проклятым», а на днях участник Facebook-группы «EZ-дуны» поделился записью с видеорегистратора, где водитель автобуса пролетает на красный в том же самом месте.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Водитель автобуса едва не сбил пешеходов на злосчастном участке Лаагна-теэ
С момента смертельного ДТП на Лаагна-теэ прошло чуть больше месяца. В четверг, 18 апреля, автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Лаагна-теэ и сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.