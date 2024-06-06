ВИДЕО Водитель автобуса едва не сбил пешеходов на злосчастном участке Лаагна-теэ

В настоящее время в планах города нет строительства специального пешеходного перехода в этом месте.

В конце апреля на Лаагна-теэ пьяный водитель сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину. Местные жители прозвали опасный участок дороги «проклятым», а на днях участник Facebook-группы «EZ-дуны» поделился записью с видеорегистратора, где водитель автобуса пролетает на красный в том же самом месте.