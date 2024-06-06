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ВИДЕО Водитель автобуса едва не сбил пешеходов на злосчастном участке Лаагна-теэ

rus.postimees.ee
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В настоящее время в планах города нет строительства специального пешеходного перехода в этом месте.
В настоящее время в планах города нет строительства специального пешеходного перехода в этом месте. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

В конце апреля на Лаагна-теэ пьяный водитель сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину. Местные жители прозвали опасный участок дороги «проклятым», а на днях участник Facebook-группы «EZ-дуны» поделился записью с видеорегистратора, где водитель автобуса пролетает на красный в том же самом месте.

С момента смертельного ДТП на Лаагна-теэ прошло чуть больше месяца. В четверг, 18 апреля, автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Лаагна-теэ и сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Однако водители не перестают нарушать правила дорожного движения на опасном участке. Так, например, участник группы в Facebook «EZ-дуны» опубликовал видео, на котором водитель автобуса Ecolines мчит на красный, едва не сбивая уже ступивших на «зебру» пешеходов.

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