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В Ласнамяэ начинается масштабная дератизация

Rus.Postimees
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Ласнамяэ. Снимок иллюстративный.
Ласнамяэ. Снимок иллюстративный. Фото: MKstudio/Shutterstock

С понедельника, 10 июня, управа района Ласнамяэ начнет борьбу с крысами на десяти различных участках в Ласнамяэ. Борьба с грызунами проводится в районе на регулярной основе.

Районная управа Ласнамяэ уже несколько лет подряд проводит ликвидацию крыс, основываясь на обращениях жителей. Крысы – важная часть природной среды и они играют в ней определенную роль, но когда их популяция становится слишком большой, это доставляет неудобства жителям, и, к сожалению, приходится прибегать к дератизации.

Управа района Ласнамяэ отмечает, что ловушки безопасны как для людей, так и для мелких животных, например, ежей и небольших собак. На ловушках будут установлены непромокаемые инфолисты с предупреждениями об опасности соприкосновения с ядовитым веществом. В общественных местах применяется максимально безопасный метод дератизации, но во избежание неприятных ситуаций жителям рекомендуется проявлять большую бдительность, особенно на прогулках со своими питомцами.

Плановая дератизация начнется в понедельник, 10 июня, в десяти точках Ласнамяэ. Последняя кампания по борьбе с грызунами проводилась осенью прошлого года. Управа Ласнамяэ последовательно занимается дератизацией на основании обращений жителей, в случае необходимости она будет повторятся.

Дератизация будет проводиться по следующим адресам:

  • ул. Ласнамяэ, 32.
  • Линнамяэ-теэ, 1
  • Линнамяэ-теэ, 46
  • ул. Лийкури, 50
  • Ляэнемере-теэ, 22
  • ул. Кярбери, 62
  • ул. Юмера, 22
  • ул. Викерласе, 21
  • вокруг моста Паэ
  • ул. Вирби, 2а

Борьба с грызунами проводится прежде всего для обеспечения безопасности. Поскольку крысы питаются пищевыми отходами из мусорных баков и компостных куч, они являются переносчиками ряда заболеваний, например лептоспироза, сальмонеллеза, колибактериоза, болезни Веллса и туберкулеза. Грызуны также могут передавать людям паразитов: блох и клещей и других неприятных насекомых. Крысы могут перегрызть провода и вызвать пожар, не говоря уже о том, что они могут заразить домашних питомцев.

Лучший способ борьбы с крысами – профилактика. Численность крыс напрямую зависит от действий людей. Чем меньше мусора на улицах, открытых и поврежденных мусорных контейнеров, тем меньше вероятность того, что в этом месте разведутся грызуны.

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