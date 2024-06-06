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Ушел из дома попечения и пропал: полиция объявила в розыск 46-летнего Сергея

rus.postimees.ee
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Пропавший Сергей.
Пропавший Сергей. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 46-летнего Сергея, покинувшего  дом попечения в поселке Синимяэ и не вернувшегося обратно.

В воскресенье, 2 июня, в полдень в Центр тревоги сообщили, что утром того же дня 46-летний мужчина вышел из дома попечения в поселке Синимяэ и не вернулся. По состоянию здоровья мужчина может плохо ориентироваться в пространстве.

Рост Сергея 165 см, у него худощавое телосложение. В день исчезновения он был одет в темно-красную куртку с черно-белыми полосками и светлые джинсы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшего, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

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