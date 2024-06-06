В Тарту будет построен завод по сжиганию опасного мусора, в семь раз мощнее прежнего

Перевод - Диана Харламова

«Расширение завода в Тарту поможет увеличить мощности по переработке опасных отходов в Эстонии, которых сегодня не хватает», - сказал Арго Лууде, член правления Epler & Lorenz.

По словам Лууде, уже в 2018 году стало ясно, что Эстония остро нуждается в новом мусоросжигательном заводе, процесс начался в 2019 году, и вот, спустя пять лет, строительство уже идет полным ходом. Завод является крупнейшей инвестицией в управление отходами за пределами сланцевой промышленности за последнее десятилетие.

«Построенный мусоросжигательный завод новой технологии будет способен сжигать около 15 000 тонн опасных отходов в год. Запасы опасных отходов значительно увеличились, как для клиентов, так и для управляющих компаний, из-за отсутствия решений по переработке с необходимой мощностью. Когда завод заработает на полную мощность, он сможет сжигать большую часть опасных отходов, которые образуются в Эстонии», - пояснил Лууде.

Действующий завод по сжиганию опасных отходов компании Epler & Lorenz в Тарту рассчитан на переработку около 2000 тонн отходов в год.

Остаточное тепло, образующееся в результате сжигания отходов, будет подаваться в сеть централизованного теплоснабжения Тарту, что позволит сократить потребление ресурсов для производства тепла. На заводе также планируется местная выработка электроэнергии, что поможет сэкономить невозобновляемые ресурсы.