Компания AS Epler & Lorenz приступает к расширению завода по сжиганию опасных отходов в Тарту, начало строительства запланировано на этот год. Подрядчиком строительства выступает компания Mapri Ehitus. Расширение стоимостью почти 25 миллионов евро должно быть завершено не позднее 2026 года.
В Тарту будет построен завод по сжиганию опасного мусора, в семь раз мощнее прежнего
Перевод - Диана Харламова
«Расширение завода в Тарту поможет увеличить мощности по переработке опасных отходов в Эстонии, которых сегодня не хватает», - сказал Арго Лууде, член правления Epler & Lorenz.
По словам Лууде, уже в 2018 году стало ясно, что Эстония остро нуждается в новом мусоросжигательном заводе, процесс начался в 2019 году, и вот, спустя пять лет, строительство уже идет полным ходом. Завод является крупнейшей инвестицией в управление отходами за пределами сланцевой промышленности за последнее десятилетие.
«Построенный мусоросжигательный завод новой технологии будет способен сжигать около 15 000 тонн опасных отходов в год. Запасы опасных отходов значительно увеличились, как для клиентов, так и для управляющих компаний, из-за отсутствия решений по переработке с необходимой мощностью. Когда завод заработает на полную мощность, он сможет сжигать большую часть опасных отходов, которые образуются в Эстонии», - пояснил Лууде.
Действующий завод по сжиганию опасных отходов компании Epler & Lorenz в Тарту рассчитан на переработку около 2000 тонн отходов в год.
Остаточное тепло, образующееся в результате сжигания отходов, будет подаваться в сеть централизованного теплоснабжения Тарту, что позволит сократить потребление ресурсов для производства тепла. На заводе также планируется местная выработка электроэнергии, что поможет сэкономить невозобновляемые ресурсы.