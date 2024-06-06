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АДВОКАТЫ ОБЪЯСНЯЮТ Не только в США: и в Эстонии президентом может стать осужденное за преступление лицо

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Здание президентской канцелярии в Кадриорге.
Здание президентской канцелярии в Кадриорге. Фото: Mihkel Maripuu
  • Трамп - не первый осужденный, принимающий участие в президентских выборах в США
  • В нормальных обстоятельствах политическая культура Эстонии должна предотвратить подобное
  • Однако конституционных препятствий для участия осужденного в борьбе за пост президента нет

В свете недавних новостей о Дональде Трампе многие, наверное, задались вопросом, действительно ли человек, осужденный за преступление, может стать президентом. Оказывается, такая возможность существует и в Эстонии, пишут адвокат из бюро TGS Baltic Виталий Шипилов и юрист Энелин Терав.

Перевод: Павел Соболев

В США, Эстонии и других частях мира на прошлой неделе было много дискуссий о том, может ли осуждение Дональда Трампа по уголовному делу повлиять на его шансы баллотироваться на пост президента США, и если да, то каким образом. Широко распространено мнение, что обвинительный приговор никак не повлияет на баллотирование Дональда Трампа.

Причина этого кроется, прежде всего, в Конституции США, согласно которой, чтобы баллотироваться на пост президента, человек должен быть не моложе 35 лет, быть гражданином США по рождению и проживать в США не менее 14 лет. Подать заявку может любой, кто соответствует этим требованиям. Это будет не первый раз, когда человек, осужденный за преступление, участвует в президентских выборах в США. В 1920 году Юджин Дебс, который тогда даже отбывал тюремное заключение, баллотировался в президенты и набрал в общей сложности 3,4 процента голосов выборщиков.

Каковы возможности в Эстонии?

Видимо, читая все эти новости, многие задавались вопросом, что будет в такой ситуации в Эстонии: может ли человек, осужденный за преступление, стать президентом Эстонской Республики, или нет. Ни в Конституции, ни в законах такого ограничения нет, требования к кандидату в президенты, заявленные там, весьма скудны. Согласно Конституции, кандидат в президенты Эстонской Республики должен быть не моложе 40 лет и быть гражданином Эстонии по рождению (статья 79(3)).

Кроме того, лицо не может быть избрано президентом более чем на два срока подряд (пункт 1 статьи 80); § 2 (3) Закона о выборах президента Республики добавляет дополнительный критерий, согласно которому действительные военнослужащие не должны выдвигаться кандидатами в президенты.

Таким образом, в законах нет положения, запрещающего лицу, осужденному за преступление, стать президентом. Полномочия президента заканчиваются со вступлением в силу приговора, по которому он признан виновным (ст. 82, ч. 2, Конституции), но это применимо только в том случае, если президент будет осужден в период своего пребывания в должности.

Поэтому, как и в США, в Эстонии нет норм, которые препятствовали бы лицу, осужденному за преступление, стать президентом Эстонской Республики. В нормальных обстоятельствах политическая культура, вероятно, должна препятствовать тому, чтобы человек, осужденный за уголовное преступление, стал президентом Эстонии. До сих пор в Эстонии это действовало именно так.

Нужно ли вносить изменения в конституцию, чтобы запретить осужденному становиться президентом?

Однако может возникнуть вопрос, что нужно сделать, чтобы исключить подобную ситуацию законодательно: нужно ли будет вносить изменения в Конституцию, или можно просто добавить такое дополнительное условие в Закон о выборах президента республики. Из комментариев к Конституции можно сделать вывод, что внесение такого ограничения в закон без изменения самой Конституции не противоречит духу Конституции.

Аналогичное положение имеется в пункте 6 статьи 4 Закона о выборах в Рийгикогу, где говорится, что кандидатом в члены Рийгикогу не может быть лицо, осужденное судом за преступление и отбывающее тюремное заключение. Аналогия с членом Рийгикогу уместна, поскольку, согласно Конституции, полномочия как президента, так и члена Рийгикогу прекращаются со вступлением в силу любого обвинительного приговора.

С другой стороны, можно сказать, что, учитывая фундаментальность вопроса, он не должен решаться только простым законом, и внесение поправок в Конституцию все равно будет необходимо. То, является ли тот или иной вопрос настолько важным, чтобы его можно было регулировать непосредственно в Конституции, в каждом конкретном случае может вызвать самые разные мнения.

Недавно мы увидели это в дискуссии об ограничении избирательных прав граждан России. Поэтому этот вопрос может быть дискуссионным даже в случае с президентом. Будучи обычными гражданами, мы хотели бы надеяться, что в Эстонии этот вопрос останется лишь теоретическим и никогда не возникнет в реальной жизни.

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