Земельный департамент меняет название

Создание Земельно-пространственного департамента позволит устранить раздробленность деятельности и создать прикладное подразделение в области пространственного планирования, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Министерство по делам регионов и сельского хозяйства.

«У государства появится центральное учреждение, которое будет комплексно заниматься вопросами, касающимися земли и пространства, анализировать влияние ключевых решений на среду обитания, консультировать государственные учреждения, предприятия и самоуправления по вопросам пространственного планирования, а также способствовать достижению целей государства и созданию лучшего окружающего нас пространства», – отметила министр по делам регионов Пирет Хартман.

Новый департамент будет отвечать за стратегическое пространственное планирование, земельный кадастр, анализ и управление земельными ресурсами, управление государственными землями, мелиорацию, пространственные данные, услуги и базы пространственных данных, а также утверждение планировок местных самоуправлений.

На новый департамент также будут возложены связанные с землей и пространством задачи, за которые сейчас отвечают структуры Министерства климата, Министерства финансов, Министерства по делам регионов и сельского хозяйства и Департамента сельского хозяйства и продовольствия.