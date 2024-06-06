Очередной скандал: спортсменку, предположительно, накачивали допингом без ее ведома

Румынку, завоевавшую бронзу чемпионата мира 2022 года, в январе 2023 года признали виновной в употреблении допинга. За это фехтовальщицу отстранили от соревнований на четыре года.

В интервью местному изданию GSP спортсменка рассказала, что, по ее словам, происходило за кулисами. «Я самая чистая спортсменка в Румынии. Я никогда сознательно не принимала стероиды», - сказала Болдор.

Румынка добавила, что получила допинг, не зная об этом. У нее была травма правого колена, которую лечили уколами в оба колена, хотя левое не было травмировано. «Я тогда была идиоткой, что не задавала вопросов», - сказала она.

Кроме того, Болдор рассказала о конфликте с тренерами и федерацией. Например, перед позапрошлым чемпионатом мира ей пришлось тренироваться вместе с молодыми спортсменами из своего клуба, и на титульные соревнования в Египте она поехала за свой счет.

Конфликт обострился, когда фехтовальщица подала жалобу в федерацию, сообщив, что тренер угрожал ей и оскорблял её. Федерация попросила её держать эту информацию при себе и не предпринимать никаких действий, поскольку это якобы не принесёт улучшений.