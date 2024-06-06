РАЙНЕР САКС США предоставили Украине полную свободу в использовании оружия по целям в воздушном пространстве России

За чистой питьевой водой. 6 июня 2023 года российские войска разрушили критически важную дамбу и гидроэлектростанцию на реке Днепр вблизи линии фронта в Херсонской области на юге Украины. Спустя год после взрыва плотины дно бывшего водохранилища покрыто зарослями кустарников. По подсчетам Госэкоинспекции, ущерб составляет 77,8 миллиарда гривен (примерно 1,75 миллиарда евро). Фото: KATERYNA KLOCHKO / EPA

Военная разведка Украины (ГУР) сообщила, что Россия сосредоточила на границах и оккупированных территориях Украины 550 000 боевиков (от Беларуси до Крыма). Из них 520 000 - непосредственно военные, остальные - всевозможные другие службы. В начале войны численность российской армии оценивалась в 180 000 человек (к лету 2022 года она возросла до 240 000 человек).

В конце лета 2023 года численность армии, воюющей против Украины, оценивалась в 400 000 или чуть более солдат. В начале этого года украинская военная разведка оценила численность всего контингента, развернутого против Украины, в 570 000 солдат.

Можно сказать, что в первой половине этого года произошло сокращение численности армии, но утверждать, что это является явной тенденцией, пока рано. Поскольку текущая тактика российской армии в значительной степени основана на массовом превосходстве живой силы, сокращение общей численности войск нельзя считать осознанным решением российского командования.

Новый шпионский скандал

Издание The Insider опубликовало информацию, согласно которой бывший командующий вооруженными силами Молдовы Игорь Горган был и остается шпионом российской военной разведки (ГРУ). По всей видимости, он был вынужден уйти в отставку в конце 2021 года. В распоряжение журналистов попала переписка между молдавским генералом с его начальником управления из российской военной разведки.

Предполагается, что эта переписка попала к журналистам не случайно. По данным издания, бывший глава молдавской армии до сих пор работает на ГРУ, а долгосрочное сотрудничество, как утверждается, началось еще в 2004 году. Судя по описанию, опубликованному изданием, особенно активное сотрудничество началось после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года, когда Горган через свои старые связи в молдавских оборонных структурах передавал России информацию о запросах Украины на военную помощь, а также о другом военном сотрудничестве с Украиной.

О тесном контакте генерала Горгана с российскими чиновниками в Молдове знали уже давно, но до прихода к власти нынешнего правительства это мало кого волновало. Важно также обратить внимание на вывод журналистов, который был сделан на основе имеющихся в их распоряжении материалов: сотрудничество с Россией было продиктовано идеологическими соображениями. Этот факт также не должен вызывать удивления в Молдове.

Если всю эту историю можно списать на взгляды и ориентацию предыдущих молдавских правительств, то еще больше смущает тот факт, что этому генералу удалось стать представителем Агентства ООН по делам беженцев в Молдове.