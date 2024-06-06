США официально и публично объявили, что они никогда не ограничивали Украину в использовании переданных ими вооружений для атак на российские самолеты в воздушном пространстве России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ США предоставили Украине полную свободу в использовании оружия по целям в воздушном пространстве России
Перевод: Ева Ойжинская
По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Сырского, в целом обстановка на фронте по-прежнему сложная, однако он отмечает, что у украинской армии уже появляются возможности для улучшения ситуации. По словам генерала, российская армия пытается атаковать в основном в направлении Купянска, Покровска (к западу от Авдеевки), Курахово (к юго-западу от Донецка) и Харькова. Кроме того, ведется локальное наступление на Часов Яр в районе Бахмута.
Украинская армия стремится добиться невозможности проведения российской армией наступательных операций
По мнению Сырского, в районе Харькова российское наступление уже провалилось, и в ближайшее время аналогичная ситуация может сложиться в районе Купянска. Важно отметить, что генерал не говорит о контрнаступлении. Украинская армия стремится добиться невозможности проведения российской армией наступательных операций. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал предстоящее предоставление нового пакета военной помощи как создание возможностей для Украины для контрнаступления.
Содержание нового пакета помощи не разглашается. В ближайшие дни состоится визит президента США Джо Байдена в Европу, в ходе которого пройдут встречи с Владимиром Зеленским во Франции и Италии. Можно предположить, что во время этих встреч наряду с другими новостями будет объявлено также и о содержании нового пакета военной помощи. Украине крайне необходимо сообщить об улучшении ситуации на фронте до начала мирной конференции в Швейцарии.
Позитивные новости с фронта определенно помогут привлечь больше участников и достичь лучших результатов на конференции. Можно ожидать, что Россия приложит значительные усилия на фронтах, чтобы создать впечатление большего военного успеха до начала швейцарской конференции. Так что, по всей видимости, следующие две недели будут очень напряженными как на фронте, так и в плане стратегической коммуникации и дипломатии.
США предоставили свободу действий
США официально и публично объявили, что они никогда не ограничивали Украину в использовании переданных ими вооружений для атаки на российские самолеты в воздушном пространстве России. Таким образом, украинские военнослужащие могли бы использовать американские системы ПВО и истребители F-16 против военных самолетов в воздушном пространстве России.
Напомним, что с прошлого года известно о нескольких случаях, когда в воздушном пространстве России были сбиты несколько штурмовиков, но неизвестно, как Украина провела эту операцию. Один из возможных вариантов - использование переданных США систем вооружений. Постоянно размещать системы Patriot слишком близко к линии фронта Украина не может из-за угрозы российских атак. Поэтому сначала Украина должна справиться с российскими системами ПВО и «Искандерами». Этим, похоже, украинская армия сейчас и занимается.
Россия не в состоянии быстро провести какую-либо крупную операцию и в основном ограничивается гибридными атаками
Вчера, 5 июня, якобы в ответ на неограниченные поставки оружия Украине западными странами Владимир Путин пригрозил поставками третьим странам оружейных систем, способных атаковать представляющие интерес для западных стран объекты в других частях мира. Заявление российского президента направлено, прежде всего, на предотвращение ожидаемого в честь годовщины высадки в Нормандии заявления, что Франция отправит своих военнослужащих в Украину для обучения украинских солдат на месте.
В последние недели Путин в последние недели оказался под информационным давлением, и он пытается выйти из этого положения. Своим заявлением он подражает оперативным действиям Ирана в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. В настоящее время Россия не в состоянии быстро провести какую-либо крупную операцию и в основном ограничивается гибридными атаками. Существует вероятность демонстративных действий в Ливии и, в частности, в Сирии.
Атаки и ситуация на фронтах
Украинские дроны атаковали этой ночью нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Размещенные в социальных сетях фотографии пожара, возникшего в результате атаки, не оставляют сомнений в том, что завод не будет работать еще некоторое время.
Российская армия атаковала Украину 18 иранскими дронами, 17 из которых украинской ПВО удалось уничтожить, и двумя баллистическими ракетами. Цели ракет находились в Днепропетровской области, но сообщений о попаданиях нет.
По сравнению с предыдущими двумя днями общее число атак российской армии на фронтах несколько снизилось, но активность на основных направлениях ударов остается высокой.
- В районе Харькова российская армия совершает отдельные безрезультатные атаки. По словам украинских экспертов, Россия привела на фронт последнюю дивизию, которая оставалась в резерве на этом направлении.
- В районах Сватово и Северодонецка российская армия продолжает активные атаки на город Купянск, но без существенных достижений. Атаки в районе Лимана несколько усилились, но это не привело к изменениям в ситуации. В районе поселка Сиверский активность российской армии остается высокой, но успехов нет.
- В районе Бахмута российская армия продолжала активные атаки к западу и югу от города. Сообщений о продвижении российских подразделений нет.
- Главное направление ударов российской армии вчера также было к западу и северо-западу от Авдеевки. Здесь ситуация более динамичная, и российским подразделениям удалось продвинуться в некоторых точках. Пока не ясно, является ли это устойчивым успехом.
- На южном фронте российские подразделения были менее активны, чем обычно. На восточном берегу Днепра было несколько атак на украинские позиции, но они не дали результатов.
Военная разведка Украины (ГУР) сообщила, что Россия сосредоточила на границах и оккупированных территориях Украины 550 000 боевиков (от Беларуси до Крыма). Из них 520 000 - непосредственно военные, остальные - всевозможные другие службы. В начале войны численность российской армии оценивалась в 180 000 человек (к лету 2022 года она возросла до 240 000 человек).
В конце лета 2023 года численность армии, воюющей против Украины, оценивалась в 400 000 или чуть более солдат. В начале этого года украинская военная разведка оценила численность всего контингента, развернутого против Украины, в 570 000 солдат.
Можно сказать, что в первой половине этого года произошло сокращение численности армии, но утверждать, что это является явной тенденцией, пока рано. Поскольку текущая тактика российской армии в значительной степени основана на массовом превосходстве живой силы, сокращение общей численности войск нельзя считать осознанным решением российского командования.
Новый шпионский скандал
Издание The Insider опубликовало информацию, согласно которой бывший командующий вооруженными силами Молдовы Игорь Горган был и остается шпионом российской военной разведки (ГРУ). По всей видимости, он был вынужден уйти в отставку в конце 2021 года. В распоряжение журналистов попала переписка между молдавским генералом с его начальником управления из российской военной разведки.
Предполагается, что эта переписка попала к журналистам не случайно. По данным издания, бывший глава молдавской армии до сих пор работает на ГРУ, а долгосрочное сотрудничество, как утверждается, началось еще в 2004 году. Судя по описанию, опубликованному изданием, особенно активное сотрудничество началось после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года, когда Горган через свои старые связи в молдавских оборонных структурах передавал России информацию о запросах Украины на военную помощь, а также о другом военном сотрудничестве с Украиной.
О тесном контакте генерала Горгана с российскими чиновниками в Молдове знали уже давно, но до прихода к власти нынешнего правительства это мало кого волновало. Важно также обратить внимание на вывод журналистов, который был сделан на основе имеющихся в их распоряжении материалов: сотрудничество с Россией было продиктовано идеологическими соображениями. Этот факт также не должен вызывать удивления в Молдове.
Если всю эту историю можно списать на взгляды и ориентацию предыдущих молдавских правительств, то еще больше смущает тот факт, что этому генералу удалось стать представителем Агентства ООН по делам беженцев в Молдове.