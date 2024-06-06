Дэвид Бекхэм приехал в Швецию по печальной причине

Карлстад расположен в центральной Швеции, в Вермланде, где, по данным шведской газеты Aftonbladet, живет бывший тренер Бекхэма Свен-Ёран Эрикссон. Швед был главным тренером сборной Англии по футболу во время игровой карьеры Бекхэма.

76-летний Эрикссон смертельно болен. Легендарный тренер сообщил в январе, что у него рак поджелудочной железы и ему может остаться жить год.

Эрикссон был спортивным директором футбольного клуба Карлстад, но покинул эту должность в начале прошлого года. За свою карьеру он был тренером в высших лигах Италии, Англии и Португалии. Он был главным тренером таких клубов, как «Рома», «Фиорентина», «Лацио», «Манчестер Сити» и «Бенфика».

Кроме того, он тренировал сборные. С 2001 по 2006 год Эрикссон был главным тренером сборной Англии, а также возглавлял национальные команды Мексики, Филиппин и Кот-д'Ивуара.