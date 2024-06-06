В Норвегии скончался мужчина, упавший со скалы из фильма «Миссия невыполнима»

Несчастный случай произошел на Прейкестолене, скале на юго-западе Норвегии с видом на Люсефьорд. Это одна из самых известных горных достопримечательностей Норвегии, которую, по данным официального туристического сайта страны, посещают более 300 000 человек в год, сообщает CNN.

Адвокат полиции Сёр-Веста Нина Томмесен подтвердила, что 3 июня погиб мужчина в возрасте сорока лет. По ее словам, мужчина путешествовал один, и его телефон и удостоверение личности были найдены. Официально его личность пока не установлена, но полиция уверена, что это именно тот человек, которому принадлежало удостоверение личности.

«Полиция расследует этот инцидент как несчастный случай, связанный с падением. У нас нет никаких предположений, что произошло что-то криминальное», - сказала Томмесен.

В понедельник были допрошены два свидетеля, в том числе тот, кто видел инцидент. Он объяснил, что мужчина поскользнулся и упал. По данным некоммерческой организации, управляющей объектом, скала является самой знаковым природным объектом Норвегии, но всемирную известность Прейкестолен получил благодаря шпионскому фильму 2018 года «Миссия невыполнима: Последствия».

Утес использовался в качестве съемочной площадки, и в фильме на нем появляется индеец Кахмир. Два центральных персонажа фильма падают с этого утеса.

На премьеру фильма 2000 человек поднялись на скалу на четыре километра, чтобы увидеть, как она освещается лазерами в ночное время. Круз высоко оценил премьеру, назвав ее самым невероятным показом фильма.

Некоммерческая организация, которая занимается сохранением этой местности и обеспечением ее безопасности для посетителей, выразила надежду, что фильм окажет положительное влияние на местность и местный туризм.