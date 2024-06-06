Просматривая порталы недвижимости, мы часто видим квартиры или дома с отличным расположением и планировкой, но которые не привлекают потенциальных покупателей, поскольку нуждаются в ремонте. У одних устаревшая кухонная мебель, у других ванная комната требует капитального ремонта, у третьих – стиль, неприемлемый для покупателя.
Эксперт: есть ли смысл брать кредит на покупку жилья, нуждающегося в ремонте
Многие покупатели жилья в такой ситуации сразу теряют интерес и переходят к следующему объявлению. По мнению руководителя кредитного отдела банка Holm Мари-Лийз Сепп, стоило бы серьезнее присмотреться и к таким «непривлекательным» вариантам, ведь покупка требующего ремонта жилья обойдется дешевле, чем покупка нового, к тому же вы сможете отремонтировать его по своему вкусу.
«За жилье, нуждающееся в ремонте, обычно просят меньше, чем за готовое жилье. Ведь и круг потенциальных покупателей меньше, так как многие не хотят заниматься управлением строительным проектом помимо своей основной работы. Соответственно, продавцы часто готовы к ценовому компромиссу, зато стоимость жилья после ремонта будет выше, чем совокупные расходы на покупку и ремонт», - отмечает представительница банка Holm.
Ремонт дает возможность оформить интерьер на свой вкус. «Адаптация жилья под себя может означать как капитальный ремонт, так и просто смену стиля – покупатель, ценящий минимализм, может внести коррективы в экстравагантный стиль предыдущего собственника. Нужно лишь четко представить желаемое и иметь необходимый бюджет для реализации своих планов», - добавляет она.
«На рынке существует множество инвесторов в недвижимость, которые зарабатывают хорошие деньги на подобной бизнес-модели: покупают квартиру, нуждающуюся в капитальном ремонте, и продают ее с прибылью, когда ремонт завершен», - приводит пример потенциала такого жилья Мари-Лийз Сепп.
Сколько будет стоить жилье в будущем?
Получить кредит на покупку и ремонт жилья может быть непросто, поскольку банки обычно выдают жилищный кредит в виде определенного процента от текущей стоимости приобретаемой недвижимости.
«Хотя жилищные кредиты могут быть использованы не только для покупки недвижимости, но и для ее ремонта, кредит всегда выдается на основании акта оценки стоимости жилья. Такой акт оценивает текущее состояние жилья, а не его предполагаемый вид после ремонта. Поэтому покупателю жилья может показаться, что для ремонта нет другого выхода, кроме как пустить в ход свои сбережения. Но нельзя забывать и о других вариантах», - объясняет руководитель кредитного отдела банка Holm.
«Если, например, покупатель жилья может позволить себе высокий ежемесячный платеж по кредиту, есть смысл подумать о дополнительном обеспечении кредита, чтобы получить на руки более значительную сумму. После завершения ремонта можно будет провести новую оценку жилья. Если оценочный акт покажет, что стоимость приобретенной недвижимости в результате ремонта увеличилась, можно будет освободить дополнительный залог, он не обязательно должен сохраняться до конца периода кредитования», - поясняет Мари-Лийз Сепп.
Правильная оценка обеспечивает уверенность
Представитель банка Holm подчеркивает, что всегда крайне важно адекватно оценивать как свою кредитоспособность, так и добавленную стоимость, которую можно придать жилью в процессе ремонта. «Чтобы избежать неожиданностей, стоит открыто обсудить свои планы с кредитным консультантом и, если необходимо, сразу же заказать первичной оценочный акт с двумя оценками – стоимости жилья сегодня и его потенциальной стоимости при условии завершения запланированных дополнительных работ», - советует Сепп.
По ее словам, нужно учитывать, что внесение изменений в кредитный договор, в частности оформление изменений, связанных с дополнительным обеспечением, требует различных дополнительных расходов, таких как плата за договор, госпошлина и плата за услугу нотариуса. «Покупателю жилья следует уточнить в банке и нотариальном бюро, насколько высоки могут быть эти дополнительные расходы, прежде чем принимать какие-либо решения, и оценить, насколько разумно и необходимо вносить изменения в договор», подчеркивает представительница Holm.
Альтернатива – домашний малый кредит
Если у покупателя жилья нет возможности предоставить дополнительное обеспечение, но при этом он обладает достаточной платежеспособностью, Мари-Лийз Сепп отмечает, что для осуществления ремонта можно взять домашний малый кредит в дополнение к жилищному кредиту. Однако она еще раз напоминает, что ни одно кредитное решение не должно приниматься легкомысленно, без адекватной оценки своих финансовых и прочих возможностей.
«Любые финансовые обязательства и связанные с ними риски, как сегодня, так и в будущем, всегда должны быть тщательно взвешены. В банке мы проверяем платежеспособность человека, но это не значит, что он должен относиться к принимаемому решению беспечно», - говорит руководитель кредитного отдела.
«Покупка жилья – это крупная инвестиция, но она также имеет огромное эмоциональное значение для людей. Чем тщательнее покупатель продумал различные возможные сценарии развития событий, тем более спокойным может быть решение о покупке жилья, - добавила Мари-Лийз Сепп. - Всегда есть смысл обратиться в банк за советом, если вы сомневаетесь или хотите что-то уточнить».