Эксперт: есть ли смысл брать кредит на покупку жилья, нуждающегося в ремонте

«Хотя жилищные кредиты могут быть использованы не только для покупки недвижимости, но и для ее ремонта, кредит всегда выдается на основании акта оценки стоимости жилья. Такой акт оценивает текущее состояние жилья, а не его предполагаемый вид после ремонта. Поэтому покупателю жилья может показаться, что для ремонта нет другого выхода, кроме как пустить в ход свои сбережения. Но нельзя забывать и о других вариантах», - объясняет руководитель кредитного отдела банка Holm.

«Если, например, покупатель жилья может позволить себе высокий ежемесячный платеж по кредиту, есть смысл подумать о дополнительном обеспечении кредита, чтобы получить на руки более значительную сумму. После завершения ремонта можно будет провести новую оценку жилья. Если оценочный акт покажет, что стоимость приобретенной недвижимости в результате ремонта увеличилась, можно будет освободить дополнительный залог, он не обязательно должен сохраняться до конца периода кредитования», - поясняет Мари-Лийз Сепп.

Правильная оценка обеспечивает уверенность

Представитель банка Holm подчеркивает, что всегда крайне важно адекватно оценивать как свою кредитоспособность, так и добавленную стоимость, которую можно придать жилью в процессе ремонта. «Чтобы избежать неожиданностей, стоит открыто обсудить свои планы с кредитным консультантом и, если необходимо, сразу же заказать первичной оценочный акт с двумя оценками – стоимости жилья сегодня и его потенциальной стоимости при условии завершения запланированных дополнительных работ», - советует Сепп.