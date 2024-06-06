ВИДЕО На шоссе Таллинн-Тарту завершен новый участок дороги 2+1

Перевод: Сергей Светлов

Недавно завершенный участок является четвертым по счету участком 2+1 на шоссе Таллинн-Тарту.

«Повышение уровня безопасности на внутренних дорогах является одним из наших приоритетов. Мы искренне рады, что благодаря финансированию Евросоюза мы смогли внести свой вклад в создание безопасных коридоров для обгона на одной из самых загруженных магистралей, что сделает движение еще более безопасным и повысит его плавность. Мы готовы продолжать проекты по увеличению безопасности дорожного движения по мере возможностей и в будущем», - сказал генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук.

«Участок дороги Неанурме-Пиккнурме 2+1 является важным дополнением к уже выполненным строительным работам на этом шоссе. В прошлом году мы доставили и уложили около 40 000 тонн различных асфальтовых смесей на этот объект, что является значительным объемом для любого подрядчика с учетом нынешних масштабов дорожного строительства», - сказал член правления Tariston AS Арго Котсар.

«Приятно осознавать, что вместе с компанией Nordecon, мы построили более 48 километров, учитывая этот участок, то есть около половины обновленных дорог 2+2 и 2+1 на шоссе Таллинн-Тарту», - подчеркнул он.

Проект был поддержан из общего бюджета ЕС, поскольку он улучшает межрегиональное сообщение. Шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа является частью основной сети европейских дорог. «Мы рады, что на этом участке теперь обеспечено безопасное и удобное движение», - сказала глава эстонского представительства Европейской комиссии Вивиан Лоонела.

Длина зоны обгона на участке Неанурме-Пиккнурме в направлении Таллинн-Тарту составляет 2,1 километра, а в направлении Тарту-Таллинн - два километра. На участке с центральным ограждением направления движения разделены. На участке построены переход для мелких животных длиной 26,5 метра, 191 метр шумозащитной стены и 7214 метров забора для диких животных. Также построены восемь автобусных платформ для остановки, к которым спроектированы тротуары шириной 2,5 метра и общей длиной 700 метров, соединяющие остановки с ближайшими участками дороги. В каждом направлении также построены три кармана SOS.

Договор на строительство зон обгона 2+1 на участке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на участке 135,5-141,9 км Неанурме-Пиккнурме был заключен между Департаментом транспорта и Tariston AS 19 марта 2023 года. Стоимость договора составляет 8,9 миллиона евро, не включая НСО. Проект был подготовлен компанией Skepast&Puhkim OÜ.

Этот проект относится к числу проектов, поддерживаемых мерами по повышению конкурентоспособности транспорта ЕС. Финансирование проекта осуществляется в рамках плана инвестиций в развитие дорожной инфраструктуры Департамента транспорта на период 2021-2027 годов, а также при поддержке Европейского фонда регионального развития и Европейского фонда сплочения.