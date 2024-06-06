ФОТО В попупярном микрорайоне Пыхья-Таллинна вырастет новый жилой квартал

Расположенная на полуострове Копли фабрика «Пыхьяла» находится в оживленном районе, где ежедневно работают несколько сотен человек. Многочисленные малые и крупные предприятия и популярные кафе привлекают сюда множество гостей в любое время года. Новый квартал Марати будет построен прямо напротив главных ворот завода «Пыхьяла» на месте бывшей парковки. Променад квартала Марати соединит два района в единое целое уже в следующем году.

Фото: Scandium Kinnisvara

«Район фабрики "Пыхьяла" является одним из наиболее быстро развивающихся районов Пыхья-Таллинна. Уже сегодня сотни людей приезжают сюда утром на работу, а по вечерам и в выходные дни этот район предлагает разнообразные развлечения, крупные международные мероприятия и музыкальные концерты мирового уровня. А вот назвать этот район своим местом жительства пока могут лишь немногие. Мы начинаем строительство квартала Марати, чтобы удовлетворить растущий спрос и предложить возможность купить здесь стильную квартиру или создать успешное малое предприятие», - советует исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Фото: Scandium Kinnisvara

«Улица Марати и "Пыхьяла" – это очень классный район для проживания или обладания хорошей инвестиционной квартирой. Здесь всегда что-то происходит, постоянно организуются всевозможные мероприятия и появляются самобытные кафе и рестораны. Море находится очень близко, поэтому на верхних этажах наших домов можно будет одновременно наслаждаться как видом на море, так и происходящим на заводе "Пыхьяла". Нам как инвесторам сейчас самое время заняться этим районом, пока в нем мало недвижимости и в ближайшее время ничего нового построено не будет», - отметил партнер Scandium Kinnisvara Яак Роосааре.

Фото: Scandium Kinnisvara

Здания квартала Марати будут четырехэтажными, с подземным парковочным этажом. С верхних этажей, смотрящих на море, будет открываться вид на противоположный берег залива и порт. Архитекторы квартала – Guru Projekt и Apex Arhitektuuribüroo. Авторами разнообразных интерьеров зданий являются Галина Бурнакова и Аэт Григорьев, и разработанное ими решение, помимо прочего, отдает дань уважения индустриальному наследию фабрики «Пыхьяла».