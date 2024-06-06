Число опасных ситуаций на железной дороге растет

«На переездах за период с 2021 по 2023 год произошло в общей сложности 82 опасные ситуации, когда пешехода от столкновения с пассажирским поездом отделяли всего несколько секунд, - сказала руководитель по безопасности Elron Натали Аосаар. - Большинство опасных ситуаций произошло на переездах в Кейла, Нымме, Тонди, Хийу, Лаагри, Кехра и Тапа. За последние три года на переездах произошло семь несчастных случаев».

Около трети опасных ситуаций на железнодорожных переездах связаны с детьми. За первые пять месяцев 2024 года на железнодорожных переездах уже зарегистрировано 17 опасных ситуаций (в основном на линии Таллинн-Кейла), и произошел один несчастный случай.

По словам Аосаар, хотя количество несчастных случаев в последние годы снизилось, число опасных ситуаций растет: «Это связано с общим увеличением транспортной нагрузки в районах и отвлечением внимания. Также, анализируя записи с камер на борту поездов после опасных ситуаций, мы видим, что многие из них связаны с отвлекающими действиями при пересечении железной дороги. Например, люди погружены в свои смартфоны».

Elron призывает пешеходов быть особенно внимательными при пересечении железной дороги, так как тормозной путь поезда в зависимости от погодных условий составляет от 400 до 1400 метров.

6 июня по инициативе Международного союза железных дорог отмечается Всемирный день осведомленности о безопасности на железнодорожных переездах (International Rail Trespass Awareness Day TRESPAD).