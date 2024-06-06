Согласно статистике безопасности Elron, если за последние три года на железнодорожных переездах произошло 82 опасные ситуации, то за первые пять месяцев этого года их уже было 17.
Число опасных ситуаций на железной дороге растет
«На переездах за период с 2021 по 2023 год произошло в общей сложности 82 опасные ситуации, когда пешехода от столкновения с пассажирским поездом отделяли всего несколько секунд, - сказала руководитель по безопасности Elron Натали Аосаар. - Большинство опасных ситуаций произошло на переездах в Кейла, Нымме, Тонди, Хийу, Лаагри, Кехра и Тапа. За последние три года на переездах произошло семь несчастных случаев».
Около трети опасных ситуаций на железнодорожных переездах связаны с детьми. За первые пять месяцев 2024 года на железнодорожных переездах уже зарегистрировано 17 опасных ситуаций (в основном на линии Таллинн-Кейла), и произошел один несчастный случай.
По словам Аосаар, хотя количество несчастных случаев в последние годы снизилось, число опасных ситуаций растет: «Это связано с общим увеличением транспортной нагрузки в районах и отвлечением внимания. Также, анализируя записи с камер на борту поездов после опасных ситуаций, мы видим, что многие из них связаны с отвлекающими действиями при пересечении железной дороги. Например, люди погружены в свои смартфоны».
Elron призывает пешеходов быть особенно внимательными при пересечении железной дороги, так как тормозной путь поезда в зависимости от погодных условий составляет от 400 до 1400 метров.
6 июня по инициативе Международного союза железных дорог отмечается Всемирный день осведомленности о безопасности на железнодорожных переездах (International Rail Trespass Awareness Day TRESPAD).