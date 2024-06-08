ЕВРОКАНДИДАТ Айвар Рийсалу: нынешние политики не знакомы с практической жизнью, им не хватает сочувствия

«Затем я вернулся из Тарту и понял, что могу быть очень классным человеком, но на деле я обычный деревенский парень, возможно, даже со знаниями и характером ниже среднего», - говорит Рийсалу.

Вместо этого Рийсалу отучился на киномеханика. Он пробовал поступить и на актерский факультет, но итог всех собеседований и прослушиваний снова оказался очень болезненным. Тогда он поступил в Таллиннский политехнический институт, который окончил по практической специальности: экономический анализ и промышленный учет. По его собственному признанию, он ни дня не работал по специальности, которую изучал.

Как же не унывать и двигаться вперед после стольких неудач? «Это вовсе не трагедия, скорее это злит и вызывает желание попробовать еще раз. Гораздо хуже, когда ты поступаешь на какую-то маргинальную специальность. Одна из самых больших проблем эстонского общества заключается в том, что на самом деле, по крайней мере внешне, мы очень хорошо образованы, но у нас слишком много бакалавров в области государственного управления, государственного менеджмента и так называемого управления бизнесом, которые не имеют никакого практического применения в жизни», - говорит он.