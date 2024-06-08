ЕВРОКАНДИДАТ ⟩ Айвар Рийсалу: нынешние политики не знакомы с практической жизнью, им не хватает сочувствия
Перевод: Анита Авакова
Школьные испытания и карьерные повороты были похожи на взмах крыльев вселенной: в конце концов они привели его на политическую сцену, где абсурд был совершенно нормальным, ежедневным зрелищем. Сейчас, безработный и беззаботный, он размышляет о своем жизненном пути.
Рийсалу рос с дедом, поскольку его родители постоянно работали. «Мы жили в деревне, и мне приходилось выполнять довольно тяжелую физическую работу по хозяйству, поскольку мы постоянно прятали коров от советской власти», - вспоминает Рийсалу, добавляя, что коровы позволяли семье жить немного лучше.
С ранних лет он увидел, что с людьми делает алкоголь: «Я не завидовал людям с относительно низким уровнем образования, которые всю жизнь просто работали. Все это заставляло меня к чему-то стремиться». Однако он признает, что большую роль в его жизни сыграл случай, а в каких-то моментах он смог уцепиться за возможности.
Неразумно нести ерунду
Лучший принцип, ведущий вперед, - «не делай другим того, чего не желаешь себе», утверждает Рийсалу. «И будьте честны, старайтесь лгать как можно меньше или не лгать вообще. Где-то можно промолчать: неразумно нести ерунду», - говорит он.
По словам Рийсалу, он уже в молодости был активным человеком, которого выбирали для участия во всевозможных мероприятиях. Связи, сформированные благодаря этим моментам, остались с ним на всю жизнь.
Хотя по окончании школы Рийсалу чувствовал себя самым умным человеком на свете, его первые университетские экзамены этого не подтвердили. Сначала он попробовал поступить на журналистику в Тартуский университет, затем на юриспруденцию, но потерпел поражение.
«Затем я вернулся из Тарту и понял, что могу быть очень классным человеком, но на деле я обычный деревенский парень, возможно, даже со знаниями и характером ниже среднего», - говорит Рийсалу.
Вместо этого Рийсалу отучился на киномеханика. Он пробовал поступить и на актерский факультет, но итог всех собеседований и прослушиваний снова оказался очень болезненным. Тогда он поступил в Таллиннский политехнический институт, который окончил по практической специальности: экономический анализ и промышленный учет. По его собственному признанию, он ни дня не работал по специальности, которую изучал.
Как же не унывать и двигаться вперед после стольких неудач? «Это вовсе не трагедия, скорее это злит и вызывает желание попробовать еще раз. Гораздо хуже, когда ты поступаешь на какую-то маргинальную специальность. Одна из самых больших проблем эстонского общества заключается в том, что на самом деле, по крайней мере внешне, мы очень хорошо образованы, но у нас слишком много бакалавров в области государственного управления, государственного менеджмента и так называемого управления бизнесом, которые не имеют никакого практического применения в жизни», - говорит он.
Когда человек идет на работу, его либо замечают, либо нет. А если заметят, то можно быть уверенным, что в какой-то момент поступит предложение. «То же самое случилось и со мной, - говорит Рийсалу. - Но если ты начинаешь делать что-либо лишь для того, чтобы блеснуть... Лучший пример - Юри Ратас, который, кажется, давит на себя до состояния неловкости. На самом деле этому человеку все равно, что происходит с народом Эстонии. У него есть только собственное эго, и он делает все только для себя. То, как Ратас пытается блистать, выглядит комично. Я же стараюсь просто делать то, что мне нравится, быть счастливым, свободно общаться с людьми - и тогда все как-то складывается само собой».
О политике не мечтал
В советские времена мечтать о карьере политика было немыслимо. В Рийсалу таких амбиций тоже не было. В политику он пришел в 2007 году - на тот момент ему было 46, он только что ушел из топливного бизнеса. «Не было финансовых проблем, жизнь была малиной», - вспоминает Рийсалу.
Он вступил в Центристскую партию в 1996 году, но в 2003 даже не попал в Рийгикогу. «Но к 2007 году ситуация изменилась. Я получил предложение, потому что участвовал в танцевальном шоу с Вильей Сависаар (ныне Тоомаст - прим. ред.)».
На первых серьезных выборах Рийсалу занял 4-е место в списке Центристской партии по округу Харьюмаа и получил мандат в Рийгикогу.
Его путь в Центристской партии закончился в 2014 году. «Было довольно сложно ужиться с Сависааром, это противоречило всем этическим нормам», - вспоминает Рийсалу. Он вступил в партию Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), потому что в нее вступили практически все его друзья. В Центристской партии он чувствовал себя чужим.
«Но уходя я не сказал ничего негативного в адрес Центристской партии. Я достаточно много хвалил их, говорил о необходимости этой партии в политической жизни Эстонии и оставался честным до конца», - признает Рийсалу.
«Однако через какое-то время именно Ратас пригласил меня обратно в Центристскую партию, - вздыхает Рийсалу. - Он позвонил и спросил, не хочу ли я стать вице-мэром по делам предпринимательства Таллинна. Предложение было заманчивым - в предпринимательстве я кое-что смыслю». В то время разваливалась и IRL. Поэтому Рийсалу покинул партию, но вступил в Центристскую партию только год спустя: «Они, конечно, очень просили!»
По словам Рийсалу, Ратаса не устраивало то, что он не мог стать премьер-министром в правительстве Партии реформ и Центристской партии. «И все же это правительство было лучшим для Эстонии! - говорит Рийсалу. - У него были сбалансированные, широкие и либеральные взгляды. Оно не забывало о нуждающихся, но при этом смотрело на прогресс и говорило об экономике. Ее [Центристской партии] раскол был похож на глубокое и целенаправленное действие».
В 2017 году Рийсалу заявил в «Актуальной камере», что не пошел бы в разведку с Яной Тоом (Центристская партия), и именно Тоом была причиной его ухода из Центристской партии. Теперь же Рийсалу говорит, что Тоом была хорошим евродепутатом. Но кое-что в ее деятельности настораживает.
В последнее время те, кто покинул Центристскую партию, говорят, что она слишком пророссийская, и переходят в «Отечество», к соцдемам и даже в Партию реформ.
«Мария Юферева-Скуратовская долго рассказывала о том, что она больше не верит российской пропаганде, и теперь она кандидат от Партии реформ на выборах в [Европарламент]. Глупости! В то время, когда я вышел из Центристской партии, она находилась с официальным визитом в Москве вместе с Сависааром. Мне было так стыдно за это, - вспоминает Рийсалу. - Я бы не пробыл и дня в Центристской партии, если бы в партии были какие-то пророссийские настроения. Центристская партия работает над интеграцией русской общины в эстонское общество ради внутреннего мира, и это важно для меня. Я настолько националист, что если начнется война, я должен буду пойти на фронт, поскольку я добровольно взял на себя обязательства по обороне страны».
Безработный, но беззаботный
Сейчас Рийсалу безработный. Когда в Таллинне сменилось местная власть, ему пришлось уйти с должности старейшины Мустамяэского района. «Теперь я с нетерпением жду подачи заявок на разные должности. Например, я претендую на должность руководителя SA Tallinna Arendused: предыдущего руководителя уволили. В течение шести лет я являлся председателем правления этого фонда, в том числе развил киногородок. Теперь хочу, чтобы они заявили, что я ничего не знаю о компании или что у меня нет опыта управления», - говорит Рийсалу.
А как поживает его знаменитая коллекция уникальных автомобилей? «Я перегнал первые две машины Литву. Продал, просто не смогу платить автоналог. Мне пришлось бы выплачивать 33 000 евро в год», - отвечает Рийсалу.
Рийсалу, которому осталось полтора года до пенсии, считает, что эстонское общество достигает той стадии, когда оно больше не может поддерживать «этого монстра». «Мы жили явно не по средствам. Узаконено множество вещей, на которые у нас не хватает денег, и теперь на людей, которые платили налоги всю свою жизнь, обрушиваются налоги на имущество. Будучи пенсионером, я не смог бы их платить. Никаких накоплений у меня нет, я всегда вкладывал деньги в бизнес - иногда неудачно, иногда более успешно. Нельзя просто взять и вынуть деньги из бизнеса, которые мне теперь нужны на собственный нужды. Предпринимателям сейчас в Эстонии нелегко, да и всем остальным нелегко».
Рийсалу признает, что помимо предпринимательской, военной и музыкальной карьеры он ведет очень стремительную личную жизнь. «Мне еще жить и жить, у меня маленькая дочь. Есть ради чего! Но я хочу справедливую и разумную страну. Я не хочу глупостей. Правительство несет ответственность! Но это поколение сорокалетних всегда все безнадежно портило. Я занимаюсь политикой уже 15 лет, и за это время она явно изменилась в худшую сторону. Нынешние политики не имеют отношения к практической жизни, им не хватает сочувствия. Все рухнуло в тот момент, когда ребята из Партии реформ решили, что должен уйти Андрус Ансип. А затем вся эта группа организовала его уход. Ансип сидел со мной в Рийгикогу последние девять месяцев, ожидая своего места комиссара, и усмехался».