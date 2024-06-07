В середине июня в Эстонии состоится Чемпионат по аджилити. Это соревнования для собак и их хозяев на быстроту и ловкость. В Rus.Postimees обратилась владелица голландского спаниэля и посетовала, что ее собака не сможет выступать как породистая, потому что место рождения питомца – Россия.
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Собаки из России не допускаются на соревнования в Эстонии
Шестилетняя Нора (имя собаки изменено, известно редакции) практически с рождения живет в Эстонии, в соревнованиях по аджилити она принимала участие уже не один раз. Однако с 1 июня 2024 года правила соревнований поменялись, и теперь все породистые собаки обязательно должны иметь идентификационный номер в эстонском регистре.