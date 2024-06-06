В Тартумаа построили открытый тренажерный зал, которым нельзя пользоваться

Перевод: Павел Соболев

Открытый тренажерный зал нельзя использовать до тех пор, пока не будут оформлены все документы и разрешения, сообщила в социальных сетях спортивная школа Тартуской волости. Представители спортивной школы надеются, что к концу июня все уже будет хорошо. Более подробная информация об открытии будет размещена на странице спортивной школы чуть позже.

Директор спортивной школы волости Тарту Агу Лаас уточнил, что формально строительство продолжается. «Волостная управа не приняла объект у застройщика. Открытый тренажерный зал также пока не зарегистрирован как объект», - добавил он. Однако Лаас не считает, что простая запрещающая маркировка удержит школьников от пользования тренажерами. «Такое же мнение и у фирмы-строителя», - заявил он.

Вероятно, тренажерный зал на открытом воздухе примет первых посетителей в конце июня. Фото: Tartu valla spordikool

По словам Вальмара Куке, инициатора идеи, выигравшей народное голосование, открытый тренажерный зал - отличный способ пригласить людей заниматься спортом на свежем воздухе. В открытом тренажерном зале установлено различное тренировочное оборудование, спроектированное с учетом пожеланий людей.

«Поскольку открытый спортзал находится во дворе основной школы Кырвекюла и спортивного холла, рядом с детской спортивной площадкой, мамы, папы и дети смогут одновременно заниматься спортом на открытом воздухе», - добавил автор идеи.