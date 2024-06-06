На одной из улиц в центре Таллинна заменят полсотни уличных фонарей

В ходе реновации привычная схема дорожного движения будет по возможности сохранена. Если характер работ потребует в какой-то момент перекрыть улицу, движение перенаправят в объезд по соседним улицам с помощью дорожных знаков.

В ходе работ старые светильники с натриевыми лампами будут заменены на новые, светодиодные. На протяжении всей улицы Фельманни будут модернизированы как подвесные, так и мачтовые светильники, всего 51 светильник. Старые изношенные мачты освещения также будут заменены.

Работы начнутся на перекрестке улиц Фельманни и Вейценберги и поэтапно продолжатся в направлении пересечения с улицей Крейцвальди. Помимо этого, у оснащенной 14 светильниками библиотеки по адресу Койдула, 14 появятся дорожка и навес.

После реновации ежегодное энергопотребление улицы Фельманни сократится вдвое: с 23 084 до 11 256 кВтч.

Работы выполнит компания LEONHARD WEISS OÜ за 295 444 евро (без налога с оборота). Проект был составлен в AS KH Energia-Konsult. Срок сдачи работ - 23 октября 2024 г.