«У нас было первое чтение, которое касается ограничений покупки недвижимости гражданами России и Беларуси. Эта цель, которая стоит в программе деятельности правительства, где есть риск, что недвижимость используется для разведки, саботажа или враждебных действий против нашего государства», - сообщил Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) на пресс-конференции в Доме Стенбока, которая транслировалась в YouTube.