Вотум недоверия, инициированный оппозиционными силами Тартуского горсобрания вице-мэру по городскому планированию Эло Кийвет (Социал-демократическая партия), провалился. За вотум недоверия проголосовали всего 13 членов горсобрания, при этом для отправления вице-мэра в отставку требовалось большинство голосов (25).
Вотум недоверия вице-мэру Тарту от социал-демократов провалился
Перевод: Павел Соболев
Кристийна Тынниссон, представитель «Ээсти 200», с трибуны сформулировала доводы скептиков в отношении работы Кийвет следующим образом: поразительная медлительность городского планирования, критический уровень результатов отдела городского пространства, неадекватность управления планированием культурного центра в центральной части Тарту.
Однопартиец Кийвет, депутат Тоомас Юргенстейн заявил, что он обеспокоен вотумом недоверия. Он напомнил заявление одного из лидеров «Ээсти 200» Кристины Каллас по другому вопросу о том, что с точки зрения «Ээсти 200» важно привлекать экспертов в политику. «Вы ставите под сомнение Эло Кийвет как эксперта?» - задал вопрос Юргенстейн.
Тынниссон ответила, что речь идет о результатах работы, а в том, что Кийвет является экспертом, сомнений нет. «Это разные вещи», - сказала она.
Социал-демократ Кадри Леэтмаа спросила, чем Кийвет отличается от других вице-мэров.
«Мы надеялись, что ее сфера будет лучше управляться и темп работы увеличится», - ответила Тынниссон.
Эло Кийвет начала свое выступление с заявления, что ей приятно предстать перед членами горсобрания, и что ситуация неожиданная. Она добавила, что ничто не может сделать ее счастливее, чем то, темы городского пространства так важны.
Кийвет заявила, что считает важными и вопросы, поднятые инициаторами вотума недоверия. Она добавила, что хотя темпы некоторых работ могут показаться медленными, но в прошлом году был достигнут прогресс в стартовом этапе детального планирования портового района (у границы открытого рынка), а также в планировании района Хольми (у «Атлантиса»). Помимо прочего, получены заверения, что строительство государственного дома будет продолжено.
«Поначалу и я была более оптимистична в отношении некоторых процессов, - сказала Кийвет. - Если бы я заявила, что нельзя на моем месте было бы добиться большего, это было бы проявлением высокомерия, наивности и отстраненности от жизни с моей стороны».
В этот момент депутат EKRE Малле Пярн заинтересовалась, что стоит за очень жизнерадостным поведением Эло Кийвет, но тут вице-председатель горсобрания Рено Лайдре, член Партии реформ, разозлился и огрызнулся на Пярн: «Неужели я должен слушать эту ерунду?»
Дальнейшее обсуждение в горсобрании сосредоточилось на путях улучшения инклюзивности в работе и городского планирования.
Депутаты коалиции в голосовании не участвовали, а голосов оппозиции, как и ожидалось, не хватило для вотума недоверия. Для вотума недоверия нужно было не менее 25 голосов «за».