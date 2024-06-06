Вотум недоверия вице-мэру Тарту от социал-демократов провалился

Перевод: Павел Соболев

Кристийна Тынниссон, представитель «Ээсти 200», с трибуны сформулировала доводы скептиков в отношении работы Кийвет следующим образом: поразительная медлительность городского планирования, критический уровень результатов отдела городского пространства, неадекватность управления планированием культурного центра в центральной части Тарту.

Однопартиец Кийвет, депутат Тоомас Юргенстейн заявил, что он обеспокоен вотумом недоверия. Он напомнил заявление одного из лидеров «Ээсти 200» Кристины Каллас по другому вопросу о том, что с точки зрения «Ээсти 200» важно привлекать экспертов в политику. «Вы ставите под сомнение Эло Кийвет как эксперта?» - задал вопрос Юргенстейн.

Тынниссон ответила, что речь идет о результатах работы, а в том, что Кийвет является экспертом, сомнений нет. «Это разные вещи», - сказала она.

Социал-демократ Кадри Леэтмаа спросила, чем Кийвет отличается от других вице-мэров.

«Мы надеялись, что ее сфера будет лучше управляться и темп работы увеличится», - ответила Тынниссон.

Эло Кийвет начала свое выступление с заявления, что ей приятно предстать перед членами горсобрания, и что ситуация неожиданная. Она добавила, что ничто не может сделать ее счастливее, чем то, темы городского пространства так важны.