Пограничников в Польше задержали за стрельбу при попытке мигрантов пересечь границу из Беларуси. За них вступился Туск

Туск написал в соцсети Х (бывшем твиттере): «Я получил доклад от министра обороны. Поведение прокуратуры и военной полиции по отношению к нашим солдатам вызывает обоснованную тревогу и гнев народа. Я ожидаю быстрых выводов и организационных, правовых и кадровых решений».

В четверг утром резкое недовольство в связи с действиями польских правоохранительных органов выразил и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Если говорить о задержании, а оно возмущает как меня, так и общественное мнение, то это решение военной полиции. Я думаю, что они перестарались - и все обстоятельства выяснит назначенная комиссия», - сказал министр.

Что произошло?

Как сообщает польское издание Onet, инцидент с применением оружия произошел в конце марта на участке границы Польши и Беларуси в районе населенного пункта Дубиче-Церкевне. Его охраняли солдаты Первой бронетанковой бригады имени Костюшко, которая помогает польским пограничникам.

Как утверждает издание, в тот день группа из примерно 50 человек перелезла с белорусской стороны через пограничный забор на территорию Польши.

Собеседники Onet описывают их как крепких бородатых молодых людей 20-30 лет с характерными травмами ушей, которые можно получить во время занятий боксом или борьбой.