Премьер-министр Польши Дональд Туск заступился за пограничников, которые были задержаны после инцидента со стрельбой на границе страны с Беларусью. Сотрудники погранслужбы сделали предупредительные выстрелы в сторону мигрантов, которые пытались прорваться в страну, а после этого их взяла под стражу военная полиция. Это вызвало недовольство в армии и в обществе.
Пограничников в Польше задержали за стрельбу при попытке мигрантов пересечь границу из Беларуси. За них вступился Туск
Туск написал в соцсети Х (бывшем твиттере): «Я получил доклад от министра обороны. Поведение прокуратуры и военной полиции по отношению к нашим солдатам вызывает обоснованную тревогу и гнев народа. Я ожидаю быстрых выводов и организационных, правовых и кадровых решений».
В четверг утром резкое недовольство в связи с действиями польских правоохранительных органов выразил и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Если говорить о задержании, а оно возмущает как меня, так и общественное мнение, то это решение военной полиции. Я думаю, что они перестарались - и все обстоятельства выяснит назначенная комиссия», - сказал министр.
Что произошло?
Как сообщает польское издание Onet, инцидент с применением оружия произошел в конце марта на участке границы Польши и Беларуси в районе населенного пункта Дубиче-Церкевне. Его охраняли солдаты Первой бронетанковой бригады имени Костюшко, которая помогает польским пограничникам.
Как утверждает издание, в тот день группа из примерно 50 человек перелезла с белорусской стороны через пограничный забор на территорию Польши.
Собеседники Onet описывают их как крепких бородатых молодых людей 20-30 лет с характерными травмами ушей, которые можно получить во время занятий боксом или борьбой.
В публикации сказано, что в соответствии с законом о применении оружия, польские солдаты произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем, когда мигранты продолжили наступать, начали стрелять в землю перед собой.
29 марта военная полиция задержала троих военнослужащих.
Польская национальная прокуратура выступила с заявлением, отметив, что решение о задержании солдат принималось без ее участия. Двум из трех задержанных предъявлены обвинения в превышении полномочий.
Польская прокуратура считает, что военные подвергли опасности жизнь людей, в сторону которых они начали стрелять. При этом, по мнению прокуроров, записи инцидента доказывают, что сами пограничники «не находились в опасной для жизни ситуации».
«Не установлено, что в результате выстрелов кто-то пострадал», - цитирует Onet заявление прокуратуры.
Ситуация на границе
В конце мая на границе Польши с Беларусью произошел еще один инцидент, когда польский пограничник получил ножевое ранение.
По сообщениям, нападение у пограничной стены у той же деревни Дубиче-Церкевне совершил мигрант, пытавшийся незаконно пересечь границу. Пострадавший польский пограничник был госпитализирован в тяжелом состоянии. В четверг стало известно, что пограничник умер в больнице.
После инцидента премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении восстановить 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
В 2021 году на польско-белорусской границе возник миграционный кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов из третьих стран - в основном из государств Ближнего Востока и Афганистана.
Европейский союз тогда заявлял, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко. По мнению Брюсселя, таким образом он пытался отомстить Западу за санкции, которые были введены после подавления протестов против фальсификации президентских выборов в 2020 году.
Власти Польши тогда также заявляли, что считают ответственным за организацию миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью российского президента Владимира Путина. Прежний премьер Польши Матеуш Моравецкий называл Лукашенко «исполнителем заказа Москвы».
Туск также говорил, что у 90% людей, которые пытаются пересечь границу из Беларуси, есть российские визы.
Власти Беларуси и России отрицают, что виноваты в поощрении нелегальной миграции.
В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью разделительную стену для предотвращения нелегальной миграции.