Год после катастрофы на Каховской ГЭС. Как изменилась жизнь на обоих берегах Днепра

Затопленный поселок. Фото: Getty Images

На низком, левом берегу Днепра были затоплены 35 населенных пунктов. Особенно сильно пострадали Голая Пристань и Алешки (Олешки). Жители этих небольших городков сутками дожидались помощи на чердаках и крышах домов. Эвакуировать людей помогали волонтеры, но спустя несколько дней доступ в затопленные населенные пункты был для них закрыт (официальная причина - карантин), что затормозило темпы оказания помощи пострадавшим.

Затопленный район Херсона. Фото: Getty Images

Вода дошла и до самого Херсона (на фото вверху - один из пригородов города по состоянию на 8 июня 2023 года, спустя два дня после прорыва плотины. Эвакуация затронула десятки тысяч человек.

Спасение людей из зоны затопления в Херсоне. Фото: Getty Images

Всего, по официальным данным российских властей, в Херсонской области от последствий наводнения погибли не менее 59 человек, больше десятка числятся пропавшими без вести. По версии агентства Associated Press, жертв с оккупированной Россией стороны могло быть больше, но российские власти скрыли их число, чтобы избежать обвинений в неэффективности операции спасения. Точное число погибших, по версии AP, едва ли может быть установлено даже после деоккупации территории.

Украинская сторона сообщила о 13 погибших.

Российские волонтеры, занимающиеся помощью украинским беженцам, говорят, что и год спустя решены далеко не все проблемы пострадавших из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС. Несмотря на официальные обещания, часть вынужденных переселенцев до сих пор живет в пунктах временного расселения в не подходящих для этого условиях.