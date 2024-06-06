В ночь на 6 июня 2023 года была разрушена плотина Каховской ГЭС на Днепре. Огромный массив воды стремительно накрыл десятки населенных пунктов. Год спустя единой версии причин катастрофы по-прежнему нет; Москва и Киев обвиняют друг друга в преднамеренном разрушении плотины. Как трагедия изменила жизнь на обоих берегах Днепра - в фотогалерее Русской службы Би-би-си.
Год после катастрофы на Каховской ГЭС. Как изменилась жизнь на обоих берегах Днепра
В ночь на 6 июня 2023 года плотина Каховской ГЭС, построенной на Днепре в 1950-х годах, разрушилась, вода из расположенного выше Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению реки. Саму ГЭС и левый, низкий берег Днепра на тот момент контролировали российские войска, правый, высокий - украинские.
Что стало причиной разрушения дамбы? Москва заявила, что плотина была обстреляна украинскими ракетами, которые повредили ту часть дамбы, где находились балки для перекрытия водопропускного отверстия. Киев обвинил в подрыве дамбы российских военных, контролировавших ГЭС на момент подрыва.
К версии о взрыве во внутренних помещениях ГЭС, осуществленном российскими военными, пришла по итогам своего расследования и газета New York Times.
За неделю до прорыва ГЭС российское правительство приняло постановление, согласно которому на оккупированных территориях до 1 января 2028 г. техническое расследование аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится.
Спутниковые снимки плотины гидроэлектростанции, сделанные Maxar Technologies, показывают масштаб разрушений. На первом снимке - плотина по состоянию на 5 июня 2023 года, на втором - на 7 июня 2023 года, спустя сутки после разрушения.
По данным властей оккупированной Россией части Херсонской области, уровень воды в районе Новой Каховки на пике превышал нормальный на 11 метров. Некоторые населенные пункты были затоплены полностью, в некоторых вода дошла до уровня крыш. От разлива воды только в Херсонской области пострадала территория площадью в 600 квадратных километров.
На низком, левом берегу Днепра были затоплены 35 населенных пунктов. Особенно сильно пострадали Голая Пристань и Алешки (Олешки). Жители этих небольших городков сутками дожидались помощи на чердаках и крышах домов. Эвакуировать людей помогали волонтеры, но спустя несколько дней доступ в затопленные населенные пункты был для них закрыт (официальная причина - карантин), что затормозило темпы оказания помощи пострадавшим.
Вода дошла и до самого Херсона (на фото вверху - один из пригородов города по состоянию на 8 июня 2023 года, спустя два дня после прорыва плотины. Эвакуация затронула десятки тысяч человек.
Всего, по официальным данным российских властей, в Херсонской области от последствий наводнения погибли не менее 59 человек, больше десятка числятся пропавшими без вести. По версии агентства Associated Press, жертв с оккупированной Россией стороны могло быть больше, но российские власти скрыли их число, чтобы избежать обвинений в неэффективности операции спасения. Точное число погибших, по версии AP, едва ли может быть установлено даже после деоккупации территории.
Украинская сторона сообщила о 13 погибших.
Российские волонтеры, занимающиеся помощью украинским беженцам, говорят, что и год спустя решены далеко не все проблемы пострадавших из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС. Несмотря на официальные обещания, часть вынужденных переселенцев до сих пор живет в пунктах временного расселения в не подходящих для этого условиях.
По официальной информации, только на территории оккупированной части Херсонской области до сих пор в таких пунктах проживают 430 человек.
Один из волонтеров в разговоре с Би-би-си заявил, что нередко власти никак не содействуют им. Помощь украинским беженцам на оккупированных территориях затруднена и часто опасна, отмечает он, прося не называть его имени.
В затопленных водой населенных пунктах волонтерам пришлось массово спасать и животных - лошадей, коров, коз, свиней, собак и кошек. Часть из них нашла потом новых хозяев за сотни километров от прежнего места жительства.
Так выглядит теперь дно бывшего Каховского водохранилища вблизи Бериславского района Херсонской области. Сотрудники национального природного парка «Каменская Сечь» летом 2023 года засеяли дно клевером, люцерной и другими луговыми травами, чтобы не допустить высыхания почвы и возникновения песчаных бурь. На землях бывшего водохранилища также быстро растет ива, и через десять лет, по оценке биологов, здесь может появиться лес.
Разрушение плотины радикально изменило рисунок береговой линии и водной поверхности, обнажив большие площади дна. На фото вверху рыбаки в пригороде Запорожья удят рыбу на новых отмелях, однако, как говорят биологи, часть когда-то типичных для этих мест видов животных и растений, в том числе эндемичных, оказалась после катастрофы под угрозой исчезновения.
Инфраструктура в прошлом прибрежных районов пострадала и от войны, и от разрушения ГЭС. Отступившая вода оставила на земле флотилии прогулочных и рыболовецких судов, рыбосовхозы прекратили работу, сельскому хозяйству не хватает воды.
Берега того, что осталось от водохранилища, по-прежнему небезопасны. На фото из Нововоронцовки - предупреждение одновременно об опасности купания и минировании бывшего дна.
Единого мнения о том, что делать с территорией бывшего водохранилища, в Украине нет.
Энергетики считают, что нужно восстановить если не ГЭС, то хотя бы водохранилище, в первую очередь как важнейший для Украины резервуар пресной воды - оно составляло 35% всех запасов. Проект временного гидросооружения уже готов, сообщал гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
Экологи же напоминают, что затопленная при сооружении ГЭС территория - это Великий Луг, часть Запорожской Сечи, и имеет смысл восстановить его как природный заповедник и объект исторической памяти.