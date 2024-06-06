Радары, корабли, боеприпасы для учений: в гособороне согласованы сокращения на сотни миллионов

Ежегодно в оборонный бюджет поступает на 60 миллионов евро меньше из-за более слабого, чем ожидалось, экономического роста. В качестве новых расходов появилось обязательство (которое также широко пропагандируется среди западных союзников) оказывать поддержку Украину в объеме 0,25 процента ВВП в год. Эти деньги поступают из оборонного бюджета. Таким образом, разница между тем, что до сих пор планировалось в Министерстве обороны, и тем, какие деньги будут использоваться в действительности, составляет полмиллиарда за ближайшие несколько лет.