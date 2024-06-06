Радары, корабли, боеприпасы для учений: в гособороне согласованы сокращения на сотни миллионов

Министерство обороны, в отличие от всех остальных министерств, сокращения дополнительного бюджета обошли стороной, но в перспективе четырех лет ситуация, мягко говоря, напряженная. Так, было решено сэкономить на различных системах связи, радарах, затратах на ремонт, транспортных средствах, в том числе на новом корабле для ВМФ. Также на 2027 и 2028 годы не запланирована помощь Украине в размере 0,25 процента ВВП.
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Ежегодно в оборонный бюджет поступает на 60 миллионов евро меньше из-за более слабого, чем ожидалось, экономического роста. В качестве новых расходов появилось обязательство (которое также широко пропагандируется среди западных союзников) оказывать поддержку Украину в объеме 0,25 процента ВВП в год. Эти деньги поступают из оборонного бюджета. Таким образом, разница между тем, что до сих пор планировалось в Министерстве обороны, и тем, какие деньги будут использоваться в действительности, составляет полмиллиарда за ближайшие несколько лет.