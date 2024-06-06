Кая Каллас в Стокгольме: Фонд оборонной промышленности Эстонии открыт и для шведских компаний

По словам Каи Каллас, Эстония и Швеция - хорошие друзья и сильные союзники, и конструктивная совместная работа позволит двум странам укрепить безопасность и конкурентоспособность нашего региона. «Одна из целей моего визита - укрепление деловых и экономических контактов между Эстонией и Швецией. Технологии и инновации являются ключом к нашему будущему, и развивая их, мы принесем пользу как Эстонии, так и Швеции», - сказала Каллас.

«К примеру, оборонная промышленность, является сферой с большим потенциалом, где инновационная продукция может быть разработана и выведена на рынок именно в сотрудничестве с технологическим сектором. Инвестиции в оборонные технологии укрепят нашу безопасность и оживят экономику. Я приглашаю эстонские и шведские компании искать возможности для сотрудничества. Например, недавно созданный правительством Эстонии Фонд оборонной промышленности открыт и для шведских компаний», - сказала Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что нашей более глобальной целью могло бы стать сотрудничество со Швецией и другими скандинавскими странами для создания новой скандинавской долины инноваций и технологий в нашем регионе.

По словам премьер-министра Каи Каллас, и Эстония, и Швеция решительно поддерживают Украину. «Я поблагодарила Швецию за их последний значительный пакет помощи Украины. Наша поддержка Украины будет продолжаться, и мы должны помочь Украине оттеснить Россию обратно в ее границы. Конец серым зонам - такой мир нужен Европе. Это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО», - подчеркнула Каллас.