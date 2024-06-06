В понедельник, 10 июня, Спасательный департамент откроет первое в Эстонии показательное убежище, построенное под многоквартирным домом в Тарту.
В Тарту откроют первое в Эстонии показательное убежище под многоквартирным домом
Показательное убежище по адресу Нису, 2 в Тарту построено в сотрудничестве Спасательного департамента, Кайтселийта и Тартуской горуправы, в дальнейшем его будут показывать всем желающим последовать этому проекту. Работа саперов Кайтселийта по строительству убежища записана на видео, позднее Академия МВД смонтирует учебное видео и обучающие материалы. Цель - показать, как с помощью подручных средств и материалов за срок до 72 часов создать убежище в подвале многоквартирного дома.
В открытии убежища, которое состоится в 10 часов, примут участие глава МВД Лаури Ляэнеметс, гендиректор Спасательного департамента Марго Клаос, командующий Силами обороны Мартин Херем, мэр Тарту Урмас Клаас.