В Тарту откроют первое в Эстонии показательное убежище под многоквартирным домом

Показательное убежище по адресу Нису, 2 в Тарту построено в сотрудничестве Спасательного департамента, Кайтселийта и Тартуской горуправы, в дальнейшем его будут показывать всем желающим последовать этому проекту. Работа саперов Кайтселийта по строительству убежища записана на видео, позднее Академия МВД смонтирует учебное видео и обучающие материалы. Цель - показать, как с помощью подручных средств и материалов за срок до 72 часов создать убежище в подвале многоквартирного дома.