Полицейские и тюремные охранники сыграют в Таллинне в футбол против команды бывших наркозависимых

Перевод: Павел Соболев

К участию в турнире приглашались команды всех организаций, оказывающих помощь алкоголикам и наркозависимым, как со всей Эстонии, так и из-за границы. В этом году в турнире примут участие 16 команд, при этом две из соседней Латвии и одна - из Финляндии.

Большинство футболистов, выходящих на поле, - бывшие алко- и наркозависимые, которые сейчас свободны от алкоголя и наркотиков и могут заниматься спортом.

Победитель турнира награждается переходящим кубком, который в прошлом году выиграла команда представительства Армии Спасения в Эстонии. Также будут вручены специальные награды лучшему игроку и лучшему вратарю.

Матчи будут проходить на одной половине поля и длиться только один тайм. В командах будет по пять основных игроков и по одному запасному. Зрителям и игрокам также будут предлагаться бесплатный суп и пирожки.

Турнир стартует в субботу, 8 июня, в 10 часов утра на стадионе Sportland Arena в Таллинне.