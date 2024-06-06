Свои голоса на выборах в Европарламент отдали уже почти 125 000 жителей Эстонии

Сегодня по состоянию на 20.00 на выборах в Европейский парламент на избирательных участках проголосовали 44 927 избирателей и электронно - 79 623 избирателя. Всего по Эстонии участие в выборах приняло 12,7 % избирателей.

Проголосовать на участках в Таллинне пришел 20 771 человек, в Тарту - 6277. По уровню активности избирателей за городами Тарту (19,4 %) и Таллинном (18,4 %) следует Хийуский уезд, где проголосовало 15,2 % избирателей.

С завтрашнего дня с 12.00 до 20.00 открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. Для голосования на избирательном участке при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией, например, ID-карту, паспорт или водительские права.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20.00 субботы, 8 июня. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер с доступом к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID и PIN-коды.

В день выборов, 9 июня, голосование проходит только на избирательных участках, которые открыты с 9.00 до 20.00. На выборах в Европейский парламент можно проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии.