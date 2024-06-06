В Эстонию приходит пора дождей

В ночь на субботу будет переменная облачность. Временами будет идти дождь, возможна гроза. Местами туман. Ветер преимущественно южный и юго-западный, скорость - 2-8 м/с. Температура воздуха - 6-12 градусов, на побережье местами до 14 градусов.

В субботу днем погода будет пасмурной. Во многих местах пройдет дождь, будут грозы. Ветер юго-западный и западный, 4-9 м/с, порывами до 12 м/с, во время гроз возможны более сильные порывы, к вечеру порывы ветра ослабнут. Температура воздуха - 15-20 градусов.

В ночь на воскресенье будет переменная облачность, местами пройдет дождь. Утром в Западной Эстонии ожидается уплотнение облачности и пойдет сильный дождь. Ветер южный, скорость - 3-9 м/с, утром на островах и на западном побережье юго-восточный ветер усилится до 5-10, порывами - до 15 м/с. Температура воздуха - 6-12 градусов, на побережье местами до 14 градусов.

В ночь на воскресенье погода будет облачной с прояснениями. Дожди распространятся по стране в направлении северо-востока, будут грозы, в некоторых местах ожидаетяся сильный дождь. Во второй половине дня и на островах уплотнится облачность и ожидаются ливни. Ветер постепенно сменится на юго-западный, силой 5-11, порывами - до 15, на побережье - до 17 м/с, к вечеру ветер немного ослабнет. Температура воздуха - 13-19 градусов.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Утром в Западной и Северной Эстонии будет больше облаков и ожидаются более сильные дожди. Ветер юго-западный, силой 5-11, на побережье порывами - до 15 м/с. Температура воздуха - 7-13 градусов.

В понедельник днем погода будет пасмурной. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный, 4-10, порывами - до 15 м/с, к вечеру ослабнет. Температура воздуха - 14-20 градусов, в Юго-Восточной Эстонии - до 22 градусов.