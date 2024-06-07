Новость об ужасном происшествии с эстонским бегуном просочилась и в норвежские СМИ

У 26-летнего спортсмена на полумарафоне не все шло по плану. Хоть бегун и финишировал третьим (1:07,06), его результату помешал застрявший в ходе несчастного случая в ноге рыболовный крючок.

После 5 км бега, спортсмен при пересечении моста почувствовал в икре неприятные ощущения. И в этот раз речь шла не про судороги. Как оказалось, Лацепов зацепил рыболовные крючки, один из которых застрял у него в икре. Приглядевшись, спортсмен увидел и кровь. Он попытался снять крючок, но безуспешно.

Это произошло 12 мая, Postimees писал об этом, а сейчас новость дошла и до норвежских СМИ. После соревнований спортсмен сказал, что это ужасное происшествие и он сильно расстроен. Он считал, что из-за этого происшествия мог потерять до минуты драгоценного времени.

Леска оказалась на пути спортсмена, вероятнее всего, из-за сильного ветра. Лацепов сказал, что когда побежал дальше, боль немного утихла, но примерно за два км до финиша мучительные ощущения вернулись.

После соревнований врачи удалили крючок. И это было больно.

На следующий день Лацепов вернулся на тренировки и сейчас сосредоточен на начинающемся в Риме чемпионате Европы.