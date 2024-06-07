Сборная Эстонии по футболу завершает подготовку к первому домашнему матчу в этом году, который станет дебютным для нового главного тренера Юргена Хенна, передает RusErr.
Сборная Эстонии выйдет на субботний матч уже под руководством нового тренера
В субботу на «А. Ле Кок Арене» в Таллинне в рамках полуфинальной встречи Балтийского турнира в 19.00 она сразится с командой Фарерских островов.
К этой игре сборную Эстонии готовит уже новый главный тренер Юрген Хенн, сменивший швейцарского специалиста Томаса Хеберли, работавшего с командой с января 2021 года.
По словам Хенна, в ближайшее время кардинальных изменений в игре сборной Эстонии ждать не стоит, поскольку за пару дней провести их просто невозможно. Но некоторые отличия возможны уже сразу - если Хеберли предпочитал играть в пять защитников, то Хенн считает, что против многих соперников в обороне у эстонцев могут находиться четыре футболиста.