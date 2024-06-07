Сборная Эстонии выйдет на субботний матч уже под руководством нового тренера

В субботу на «А. Ле Кок Арене» в Таллинне в рамках полуфинальной встречи Балтийского турнира в 19.00 она сразится с командой Фарерских островов.

По словам Хенна, в ближайшее время кардинальных изменений в игре сборной Эстонии ждать не стоит, поскольку за пару дней провести их просто невозможно. Но некоторые отличия возможны уже сразу - если Хеберли предпочитал играть в пять защитников, то Хенн считает, что против многих соперников в обороне у эстонцев могут находиться четыре футболиста.